CHP'li Sezgin Tanrıkulu: Eylül ayında 209 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun eylül ayı İnsan Hakları İhlalleri Raporu’na göre; eylem, etkinlik, basın açıklamalarında 253 kişi gözaltına alındı, bunlardan ikisi tutuklandı. 13 kişi hakkında da toplantı ve gösteri yürüyüşüne katıldığı için dava açıldı.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Eylül 2021 İnsan Hakları İhlalleri Raporu’nu yayınladı.
Raporda; 175’i iş cinayeti, 26’sı kadın cinayeti ve 3’ü cezaevinde şüpheli ölüm olmak üzere 209 kişinin yaşam hakkının ihlal edildiği belirtildi. Rapora göre cezaevlerinde 22 işkence olayı yaşandı. Cezaevindeki işkence olayları raporda şöyle anlatıldı:
“Eylül ayında, cezaevlerinde, hastane ve adliyelerde fiziksel şiddete maruz kalan çok sayıda mahkûma ilişkin haberler basında ve insan hakları örgütlerinin çalışmalarında yer aldı. Bu çerçevede, en az 22 kişinin fiziksel/psikolojik şiddete maruz kaldığı, isteği dışında başka cezaevine gönderildiği, sağlık hakkının engellendiği, beslenme, yatak, sıcak su, iletişim haklarının verilmediği belirlendi.”
İŞKENCE OLAYININ SAYISI 224
Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde “gaz sıkma, ters kelepçe” gibi uygulamalar nedeniyle de 202 kişinin “işkence” gördüğünün belirtildiği raporda, bir aydaki “işkence olayı” sayısının 224 olduğu açıklandı.
Rapora göre bir ayda 4 gazeteci saldırıya uğradı, 4 gazeteci gözaltına alındı, 2 gazeteciye dava açıldı.
Raporda eylül ayında müdahale edilen toplantı ve gösteri yürüyüşü sayısının 16 olduğu belirtilirken, 12 eylem ve etkinliğin de yasaklandığı aktarıldı.
Rapora göre eylem, etkinlik, basın açıklaması gibi olaylarda 253 kişi gözaltına alındı, bunlardan 2’si tutuklandı. 13 kişi hakkında da toplantı ve gösteri yürüyüşüne katıldığı için dava açıldı.
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