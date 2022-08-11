CHP'li Sezgin Tanrıkulu işkenceyi sordu; Bakan Süleyman Soylu reddetti: 'Personel görevini yaptı'

11 Ağustos 2022 Perşembe, 11:29

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne bağlı İzmir’de bulunan Harmandalı Geri Gönderme Merkezi, uzun zamandır işkence ve kötü muamele iddialarıyla gündeme geliyor.

Son olarak 11 Mayıs tarihinde merkezde kalan yabancıların odalarının basılarak darp edildiği, iki kişinin sırt, kol ve bacak bölgelerindeki darp izlerinin adli muayene raporu ile tespit edildiği kamuoyuna yansıdı.

Bu iddiaların ardından darbedilen kişiler ile görüşen avukatlar konuyla ilgili suç duyurusunda bulunurken, milletvekilleri de olayı Meclis gündemine taşıdı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği önergede kötü muamele ve işkencede bulunanlar hakkında soruşturma başlatılıp başlatılmadığını ve akıbetini sordu. Tanrıkulu ayrıca geri gönderme merkezlerinde bulunanların sayıları ile merkezlerdeki kötü muamele sonucu hayatını kaybedenlere ilişkin cevap da talep etti.

SOYLU İŞKENCEYİ REDDETTİ: GÖREVLERİNİ YAPTILAR

Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre; CHP’li Tanrıkulu’nun soru önergesini aylar sonra yanıtlayan Bakan Soylu, Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’ndeki işkence iddialarını reddetti. Merkez görevlilerinin yabancılara kötü muamelede bulunmadıklarını belirten Soylu, personelin görevlerinin gereği esas ve usullere uygun olarak hareket ettiklerini belirtti.

Soylu, şikâyet edilenler hakkında da kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini belirterek önergede şu ifadelere yer verdi:

“Güvenlik hizmetlerinin sağlanmasına yönelik eylemlerinde sorumluluklarını doğuracak kusurlu hizmet hareketlerinin bulunmadığı, zor kullanma yetkisinin amacı dışında ve keyfi olarak kullanmadığı belirlenmiş olup, müştekiye hakaret ettiklerine dair, müştekinin şikâyet anlatım ve iddiası dışında kamu adına takibat yapılmasını gerektirir suç durumunun ve suç delilinin bulunmadığının belirtildiği Savcılık kararında, şikâyet edilenler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir.”

‘TÜRKİYE’DE HİÇBİR GERİ GÖNDERME MERKEZİNDE İŞKENCEDEN ÖLEN YABANCI YOK’

Tanrıkulu’nun geri gönderme merkezinde işkence görerek hayatını kaybedenlere ilişkin sorusunu da yanıtlayan Soylu, Türkiye’de geri gönderme merkezlerinin hiçbirinde işkence veya kötü muamele sebebiyle yaşamını yitiren herhangi bir yabancının olmadığını kaydetti. Soylu, bu merkezlerde bulunan yabancılara ilişkin istatistiklere de Göç idaresi Başkanlığı’nın internet sitesinden ulaşılabileceğini söyledi.