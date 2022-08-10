CHP'li Sezgin Tanrıkulu pasaport krizi Meclis’e taşındı: Çip ihalesinin yapılamadığı doğru mu?

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 15:46

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya çipli pasaportlarla ilgili soru önergesi verdi.

Pasaport baskı işlemlerinde yaşanan sorunun ne olduğunu soran Tanrıkulu, "Pasaportların çip ihalesinin yapılamadığı için basılamadığı iddiası doğru mudur?" diye sordu. Tanrıkulu, "İddia doğru ise, konu ile ilgili sorumluluğu bulunanlar kimlerdir?" dedi.

GEREKÇESİ NEDİR?

Tanrıkulu tarafından Bakan Soylu'nun yanıtlaması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan soru önergesinin maddeleri şu şekilde: