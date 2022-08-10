CHP'li Sezgin Tanrıkulu pasaport krizi Meclis’e taşındı: Çip ihalesinin yapılamadığı doğru mu?
CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, pasaport alımındaki gecikmenin nedenini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya çipli pasaportlarla ilgili soru önergesi verdi.
Pasaport baskı işlemlerinde yaşanan sorunun ne olduğunu soran Tanrıkulu, "Pasaportların çip ihalesinin yapılamadığı için basılamadığı iddiası doğru mudur?" diye sordu. Tanrıkulu, "İddia doğru ise, konu ile ilgili sorumluluğu bulunanlar kimlerdir?" dedi.
GEREKÇESİ NEDİR?
Tanrıkulu tarafından Bakan Soylu'nun yanıtlaması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan soru önergesinin maddeleri şu şekilde:
- Pasaport baskı işlemlerinde yaşanan sorun nedir?
- Pasaportların çip ihalesinin yapılamadığı için basılamadığı iddiası doğru mudur? İddia doğru ise, konu ile ilgili sorumluluğu bulunanlar kimlerdir?
- Anılan iddialar doğru ise, çip ihalesinin yapılmamasının gerekçesi nedir?
- Çip ihalesi hangi firmaya verilmiştir?
- Ağustos 2022 tarihi itibariyle Türkiye genelinde illere göre pasaport bekleyen mağdur toplam kaç kişi vardır?
- Mağduriyetin giderilmesi için ne tür ivedi ve somut tedbirler alınacaktır?
- 8 Ağustos 2022 tarihi itibariyle pasaportların çip ihalesi hangi firmalara verilmiştir?
- Pasaport çipleri hangi para birimiyle ihaleye açılmıştır?
- Pasaport çip ihalesini alan firma var mıdır? Varsa, firmaların isimleri nedir?
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