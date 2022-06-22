CHP'li Tanrıkulu'nun oğlu ve yeğeni kavgada bıçaklandı
Beyoğlu’ndaki bir pasajda restoran işleten iki grup arasında iddiaya göre “müşteri kapma” nedeniyle bıçaklı kavga çıktı. Olayda CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun oğlu ve yeğeni bıçakla hafif şekilde yaralandı.
Olay, geçen pazar günü saat 01.00 sıralarında Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, semtteki bir pasajda bulunan iki restoran işletmecisi arasında “müşteri kapma” nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine restoran sahibi Ali Ekber Y. ve diğer restoranın sahibi Özgür Savaş Tanrıkulu birbirine girdi. Kısa bir süre sonra taraflar birbirlerinden ayrıldı.
Kavgayı duyan Ali Ekber Y.'nin tanıdıkları pasaja gelince karşı tarafla aralarında tekrardan kavga çıktı.
ORTALIĞIN KARIŞTIĞI BIÇAKLI KAVGA KAMERADA
Ortalığın karıştığı kavgada CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun oğlu Mitan Alican Tanrıkulu baldırından ve yeğeni Mehmet Cemal Tanrıkulu ise bacağından bıçakla hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından Tanrıkulu'nun yaralanan oğlu ve yeğeni kendi imkanlarıyla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geçerek tedavi oldu. Hayati tehlikeleri bulunmayan iki kuzen tedavilerinin ardından taburcu edildi. Bıçaklı kavga ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
POLİSİN GÖZALTINA ALDIĞI 7 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
Öte yandan, olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda Mehmet Cemal Tanrıkulu, Mitan Alican Tanrıkulu, Onur M., Özgür Savaş Tanrıkulu, Melik Fırat Tanrıkulu, Ali Ekber Y. ve Mustafa Y. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyet'te ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan 7 şüpheli, adli makamlarca serbest bırakıldı. Ayrıca pasajda 21 Haziran'da 9 işyeri polis ve zabıta ekiplerince denetlendi. Denetlemeler sonucunda 3 iş yeri mühürlenirken 4 işyerine "mühür fekki" nedeniyle işlem yapıldı.
Video Haberler
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Ambulans kaza yaptı: Çok sayıda yaralı
- İYİ Partilileri taşıyan minibüs devrildi!
- Rusya'da askeri nakliye uçağı sert iniş yaptı
- 'Otomobili devirdiler'
- Kocaeli'de dilek feneri palmiye ağacını yaktı
- 136 göçmene sınır dışı
- Şişli'de evde zorla tutulan kadın kurtarıldı
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- 'Erdoğan’ın yazlık sarayına dayanınca...'
En Çok Okunan Haberler
-
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- 'Seçim altı ay sonrasına ertelenebilir'
- 'Ben de bu kasayı Erdoğan’a atıyorum’
- Beşiktaş'taki cinsel ilişki skandalında yeni gelişme
- Kim hangi koltuğa oturacak?
- 'Prens Selman'a Saray'da mükellef sofra'
- Prof. Dr. Mazhar Bağlı için harekete geçildi
- Bisiklet tutkunları Ataköy’de buluşuyor!
- Fail Facebook'tan konum paylaşmış