CHP'li Sibel Özdemir, vize başvurularında yaşanan gecikmeleri Cumhuriyet'e değerlendirdi: 'Bakanlık adım atsın'

21 Ağustos 2022 Pazar, 02:00

Türkler için vize almak çileye dönüştü. Toplanan sayısız evrak, yüksek vize ücretleri, aylar öncesinden alınan randevulara karşın ret oranlarında son yıllarda hızla artış yaşandı. 2020’de yapılan vize başvurularının reddedilme oranı yüzde 13.78 iken bu oran 2021’de yüzde 19’a çıktı. Türkiye’deki ekonomik kriz ve artan siyasi baskılar nedeniyle vize retlerinin çoğunun “geri döneceğiniz şüpheli” maddesine dayandırıldığı belirtildi.

HER MESLEK GRUBU VAR

Vize başvurusu reddedilenler arasında memurlar, öğretmenler, mühendisler, avukatlar da var. Eğitim ve iş için gidecek olanların da benzer sıkıntılar yaşadığı öğrenildi. Ayrıca 3 bin TL tutarındaki vize ücretlerinin de başvurunun reddi durumunda iade edilmediği ifade edildi. Son yıllarda yeşil ve gri pasaport hakkı tanınan kişilerin kapsamının genişletilmesinin de vize konusunda muhatap ülkeler için soru işareti oluşturduğu belirtildi. CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Schengen vizesi başvurularında yaşanan gecikmeleri Cumhuriyet’e değerlendirdi.

‘BAKANLIK ADIM ATSIN’

Özdemir, şöyle konuştu: “Vize retlerinin nedeni ülkemizin ekonomik sıkıntıları nedeniyle Avrupa’ya gitmek isteyenlerin o ülkeye yerleşeceğine yönelik kaygılar olabilir. Bu nedenle yıldırma politikası izleyerek bürokratik engeller çıkardıklarını düşünüyoruz. Bu muamele kabul edilemez. Burada sorun Dışişleri Bakanlığı’nın mağduriyeti ortadan kaldıracak adımları atmaması.”

‘PARAN YETMEZ’ DEDİLER

Vize başvurusu reddedilen yurttaşlar Cumhuriyet’e konuştu. Avukat Yağmur Berfin Atar, Kanada vizesine başvurduğunu belirtip “Turistlik amaçla başvurduk ancak reddedildik. Ret sebebi de gidip geri dönmeme ihtimalimizin olmasıymış” diye konuştu. İngiltere’ye vize başvurusu reddedilen öğretmen G.Ö. de daha önce iki kez vize aldığını anlatıp “Maaş tutarım nedeniyle orada harcamaları karşılayamayacağımı düşünmüşler. İtibarsızlaştık, bu can sıkıcı” dedi.

ONLARA SORU SORAN YOK

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, Schengen başvurularında yaşanan sıkıntılara ilişkin “Turlarda iptallere varan sonuçlar oluyor” değerlendirmesi yaptı.

Türk vatandaşları vize alamazken bazı ülke vatandaşları tarihi geçmiş pasaportlarıyla dahi Türkiye’ye giriş yapabiliyor. Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Almanya, Belçika, Fransa, İspanya, İsviçre, Lüksemburg, Portekiz ve Bulgaristan vatandaşları süresi dolmuş pasaport ve kimlik kartlarıyla Türkiye’ye giriş yapabiliyorlar.