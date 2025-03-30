CHP'li siyaset bilimci Akköse: Demokrasi yoksa, bayram kutlaması da yok!

Yayınlanma: 30.03.2025 - 17:22

Güncelleme: 30.03.2025 - 17:22

CHP Kurultay Delegesi ve siyaset bilimci-sosyolog Bülent Akköse, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının tutuklanmasıyla alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Bayram, “sevinç, neşe ve mutluluk günü” demektir. Ancak türk demokrasininin böylesine yıpratıldığı, insan haklarının çiğnendiği dönemde bayram kutlamak içimizden gelmiyor" diyen Akköse, Akköse, diplomanın iptali ve tutuklamalar ile mal varlıklarına el konulmasının, demokrasinin askıya alınması anlamı taşıdığını, türk halkının seçme ve seçilme hakkının elinden alınmak istendiğini vurguladı.

Akköse, "Demokrasi, 'siyasal denetimin düzenli aralıklarla halkın özgürce seçtiği temsilcilerin elinde bulunduğu, tüm yurttaşların eşit sayıldığı yönetim biçimi' anlamına gelir.Bugün, resmi olarak dini bayramımızı kutlamamız gerekirken; Demokrasinin askıya alındığı, seçme ve seçilme hakkımızın elimizden alındığı, Halkın iradesinin tutsak edildiği, Yüzlerce gencimizin yalnızca anayasal hakkını kullandığı için bayramı hapiste geçirdiği bu günlerde, sevinmemiz ya da mutluluk içinde olmamız söz konusu olamaz!" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin şu an yaşadığı ortamın "otokrasiye" evrildiğini belirten siyaset bilimci, 'Otokrasi, bir hükümdarın, küçük bir grubun veya tek bir siyasal partinin tüm siyasi gücü elinde bulundurduğu yönetim biçimi' demektir. Bugün, 102 yıllık Cumhuriyetimiz tutsaktır; içinde bulunduğumuz yönetim biçimi ancak bir otokrasi olarak tanımlanabilir. İşte bu otokrasiye karşı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük için 2.200.000 kişinin katılımıyla, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gördüğü en büyük miting dün Maltepe’de gerçekleşti" dedi.

"ŞİMDİ SIRADA DÜNYANIN EN BÜYÜK İMZA KAPMANYASI VAR"

İmamoğlu için başlatılan imza kampanyasını hatırlatan Akköse, "Türkiye’nin en büyük halk buluşmasını görmezden gelerek, toplumu haber alma özgürlüğünden mahrum bırakan yandaş medya ve bağlantıları haklı olarak boykot edilirken, şimdi sırada dünyanın en büyük imza kampanyası var! CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğü ve erken seçim sandığının kurulması için imza toplama kampanyasına herkes katılmalı. Çünkü bizim bayramımız; irademizin özgür kaldığı, halkın seçme ve seçilme hakkına kavuştuğu, Anayasal haklarını kullanan gençlerin serbest kaldığı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının özgürlüklerine tam anlamıyla kavuştuğu gündür! Birlikte olursak güçlüyüz" ifadelerine yer verdi.