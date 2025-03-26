CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret

Son dakika... Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 6 Nisan 2025'te 21. Olağanüstü Kurultay yapılması kararının yürürlüğünün durdurulması talebine yönelik ihtiyati tedbir istemini reddetti.

CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.03.2025 - 16:32

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partiye kayyum atanmasının önüne geçmek için olağanüstü kurultaya gitme kararı aldıklarını duyurmuştu.

6 Nisan’da yapılması kararlaştırılan kurultay için Özel, "6 Nisan günü her birinin kişisel ve partili namuslarına ayrı ayrı kefil olduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin delegeleri Olağanüstü Kurultay sandığının başına geçip bu süreçte sırf hırstan, ihtirastan, gözü dönmüşlükten, bir kişiyi cumhurbaşkanı adayı yapmamak için Atatürk’ün kurduğu partiye kayyum atamaya bile kalkışan, niyetlenenlere inat o sandığın başında iradelerini tazeleyeceklerdir" ifadelerini kullanmıştı.  

CHP yönetiminin olağanüstü kurultay kararı üzerine eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve kurultay delegeleri Levent Çelik ve Hatip Karaaslan, CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali için mahkemeye başvuru yapmıştı. 


Etiketler: #Lütfü Savaş #Kurultay

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