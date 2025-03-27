CHP’nin 6 Nisan kurultayı...

27 Mart 2025 Perşembe

Sadece mart ayında yaşananları alt alta koyup topladığımızda şu çıkıyor:

Erdoğan seçimlerdeki en güçlü rakibini tasfiye etmek ve CHP’yi aşağı çekmek için her şeyi yapıyor.

Erdoğan’ın sadece dünkü grup konuşması bile bu saptamanın doğruluğunu tartışmasız biçimde ortaya koymaya yeter. Uzun zamandır ilk kez grup konuşmasını sadece bir konuya ayırdı; CHP’ye...

Bu aynı zamanda korkunun ne kadar büyük olduğunu da gösteriyor. Konuşmasının sonuna doğru demez mi, “CHP’yi düzeltmeye çalıştık ama başaramadık!” Bu sözü söyleyene demezler mi:

“Siz CHP’yi düzeltmekle uğraşacağınıza ekonomiyi düzeltin!”

Erdoğan İstanbul operasyonunun başsavcısı olduğunu dün ilanen duyurdu. Kullandığı sözcükler yamyamlıktan mafyaya kadar argo terimleri sözlüğünde bulunacak tanımlardı.

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CHP, partiye yönelik saldırıları göğüslemek için 6 Nisan’da olağanüstü kurultay kararı aldı.

Çok ciddi bir eşikteyiz.

AKP’nin “CHP’yi böl, parçala, yok et” siyasetinin bir ayağı belediyeler bir ayağı CHP Genel Merkezi. Her ikisine yönelik operasyonlarda AKP temsilcileri kamuoyuna şu mesajı veriyor:

CHP’liler kendi kendilerini ihbar ediyor, topu bize atıyor.

Bu iktidardan adalet uman bir kişinin ne kadar CHP’li olduğu başka bir konu... CHP’ye yönelik “ihbarda” bulunanların önce başka bir yerde ayrıntılı ifadesinin alındığı, sonra gerekli ve yararlı görülürse legal zemine konduğu konuşuluyor.

Erdoğan’ın dün yeni turpların çıkacağını söylemesi, Özgür Özel’e uygun mezar tarifi yapması akıldan çok hırs, ihtiras ve intikamın önde olduğunu, önümüzdeki günlerle yeni operasyonlar hazırlandığını gösteriyor.

İşe bakın:

Örtülü ödeneği 15 yılda yüzde 1500 artıranlar...

Sayıştay’ın denetim raporlarını işleme koymayanlar...

Bütçeyi denetim dışına çıkaranlar...

Bütün ihaleleri, ihalesiz sadece beş şirkete verenler...

İhale verdiklerinin vergi borçlarını silenler...

Madenlerimizi yabancılara peşkeş çekenler...

CHP’ye yolsuzluk operasyonu yapıyor!

FETÖ’nün on yıl soru çalmasına zemin hazırlayıp milyonlarca öğrencinin vebalini alanlar...

Kendi diplomalarını masaya koyamayanlar...

İmamoğlu’nun diplomasını tutukluyor!

İşte böyle bir ortamda yapılacak kurultayda “ama”sız, “fakat”sız, tek bir yürek atmalı. Kişilerden çok hedefler, idealler konuşulmalı...

Milletin içinde çoğalmalı...

23 Mart’ta dayanışma oyu verenlerin tümü mücadeleye katılmalı...

Bu aşamadan sonra hedef, CHP’li olmayanlara ulaşmak olmalı...

Türkiye’nin geldiği nokta topluma çok iyi anlatılmalı...

Toplumdaki hareketliliği diri tutup fiilen seçim takviminin başlatıldığı ilan edilmeli...

İktidarın akla gelen gelmeyen her şeyi yapacağı unutulmamalı...

Öfke, haklılığın intiharıdır. Haklı olmak yetmez, haklı kalmalı...

Kurultayla birlikte CHP’de yön, iktidara yürüyüş... Yöntem, sandığa kadar milletin içinde, millet için mücadele... Yönetim, herkesi kucaklayan bir yelpaze şeklinde olmalı...

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Bütün söylemek istediklerimiz dört maddeden ibaret:

1- Toplumsal bütünlüğümüz tehlikededir. Kalpler bölünürse toplum da bölünür.

2- Ekonomi Saray ve finans ekonomisinden ibaret hale gelmiştir. Üretimsiz ve sanayisiz büyüme topluma refah olarak değil, fakirlik olarak yansımaktadır.

3- İktidar sahiplerinin tek kaygısı iktidarlarını korumak ve sürdürmektir.

4- Ülkesinin geleceğinden kaygı duyan milyonlarca insan aklın ve bilimin ışığında, azim ve kararlılıkla Cumhuriyete, demokrasiye sahip çıkılması gerektiği düşüncesindedir.

Bu dört maddenin sorumluluğunu kim üstlenecek, gereğini kim yapacak, millete kim önderlik edecek?

Bu CHP değilse hangi kurum?