CHP'li Süleyman Bülbül'den Nureddin Nebati'ye özelleştirme tepkisi: 'Hırsızlık mı oldu, yolsuzluk mu oldu? Net cevabını istiyoruz'

10 Kasım 2022 Perşembe, 21:26

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kesin hesap kanun teklifi ve 2023 yılı bütçe kanun teklifi görüşmeleri sürüyor.

CHP Milletvekili Süleyman Bülbül bütçe görüşmelerinde söz alarak özelleştirme politikalarını eleştirdi. Bülbül, "2002 yılından bu güne kadar toplam 226 işletme, içinde HES’ler, JES’ler, fabrikalar var, özelleştirildi. 151 hisse satışı yapılmış. 12 tane otel-sosyal tesis satışı var. Bunların içinde Emekli Sandığı’nın, o dönem olan Bayındırlık Bakanlığı'nın, Karayolları'nın sosyal tesisleri var. 2 bin 915 varlık satışı olmuş. Taşınmazların toplamı 4 bin 571. İçinde şeker fabrikalarının, Sümer Holding'in, Devlet Demir Yolları'nın varlıkları ve maliye hazinesi varlıkları var. Sadede varlık satış/devir bedeli 16 milyar 269 milyon 26 bin 754 TL yapıyor. Dolar bazında 4 milyar 352 milyon 863 bin 316 dolar yapıyor" diye konuştu.

"363 GÜN OLMUŞ VE HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEMİŞ"

Bakan Nebati'yi ve AKP iktidarını eleştiren Bülbül, "Bu sayılar hem ülkeyi karış karış nasıl sattığınızı belgelemek için önemli hem de birazdan, usulsüzlüğün boyutunu gözler önüne sermek için önemli. Geçtiğimiz yıl, Özelleştirme İdaresi’nin içinde bulunduğumuz 2022 yılı bütçesini ve 2020 yılı kesin hesabını 12 Kasım’da görüşmüşüz. 363 gün olmuş ve hiçbir şey değişmemiş" dedi.

"KAÇA SATILDI, ARADAKİ FARK NEDİR?"

Sayıştay'ın raporuna atıf yapan Bülbül, şunları söyledi:

Geçen yıl 'Özelleştirme İdaresi Başkanlığı çeşitli sektörlerde çok sayıda özelleştirme uygulamasını şeffaf bir şekilde gerçekleştirdi' diye açıklamada bulundunuz. Oysa 2020 Sayıştay Raporu’nun 34’üncü sayfasında şöyle bir bulgu tespit edilmişti: 'Özelleştirme işlemlerine ait değer tespit sonuçlarının kamuoyuna duyurulmaması.' Bu özelleştirdiğiniz şeker fabrikaları, TÜRK TELEKOM, SEKA ve özelleştirilen kurumlara biçilen değer neydi, kaça satıldı, aradaki fark nedir; bunları hiç kimse, millet bilmiyor demek.

"DEĞER TESPİT SONUÇLARININ AÇIKLANMASINI KANUN EMREDİYOR"

Kanun hükmü açık ve net bir şekilde değer tespit sonuçlarının açıklanmasını emretmekte. Sayıştay 7 yıldır bunu açıklayın diye uyarmakta. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, çadır devleti değildir; hukuk devletidir. Öncelikle hukukun gereğinin yerine getirilmesi gerekir. Kanuna uymamak; Sayıştay’ın uyarısını umursamamak ne demek? Özelleştirme İdaresi’ne ilişkin raporlar 2014’ten beri Meclis’e geliyor ve her raporda bu konuda ne yazık ki uyarı var.

"HIRSIZLIK MI OLDU, YOLSUZLUK MU OLDU, PEŞKEŞ Mİ ÇEKİLDİ BU İŞLEMLER YAPILIRKEN?"