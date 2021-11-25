Una ve buğdaya gelen zamlardan etkilenen fırıncılar ekmeğe gelen zamlarla ilgili konuştu
Una ve buğdaya gelen zamlardan etkilenen ekmek üreticileri, zamların ekmek fiyatlarını nasıl etkilediğini ve maliyetlerinin gitgide azaldığını Cumhuriyet'e anlattı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclisi'nin 11 Kasım'da aldığı kararla İstanbul'da 230 gram ekmek 2,5 lira oldu. Türkiye'nin genelinde de 230 gramlık bir ekmeğin ortalama fiyatı 2-2,5 lira arasında seyrediyor. Ekmek üreticileri ise belirlenen fiyatların un ve buğday giderlerini karşılamadıklarını ve maliyetlerinin giderek arttıklarını belirtiyorlar.
YÜZDE 85 ARTTI
Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası'na göre ise, "döviz kurlarında yaşanan artışlar, buğday rekoltesinin düşüklüğü, bazı kişi ve kurumların buğday stoklamaları gibi nedenlerle" Nisan ve Kasım aylarında un fiyatları yüzde 85 arttı.
Cumhuriyet TV mikrofonuna konuşan fırıncılar ve ekmek üreticileri un fiyatlarının çok fazla yükseldiğini, geçen yıl 50 kilo una 120 lira öderken, bu ay 350 lira ödediklerini belirtiyorlar.
''İNSANLAR KAMYONLARIN ARKASINDA EKMEK SATIYOR''
Gelen zamların normal olmadığını belirten bir ekmek üreticisi, ''Hiçbir çıkış yolu yok, fırıncılar çok zor durumda. Un fiyatları bayağı yükseldi. 3 katına çıktı. Geçen yıl 50 kilo unu 120 liraya alıyorduk, şu an 350 liraya alıyoruz. Hiçbir çıkış yolu yok, fırıncılar çok zor durumda. Bunu kim bu duruma sokuyorsa, bu millete bu yanlışlığı yapıyorsa vatan hainidir. İnsanlar kamyonların arkasında ekmek satmaya başladılar sokaklarda. Yakın zamanda değişmeyi tahmin etmek mümkün değil, ben böyle bir şey düşünmüyorum. Sokaklar karışır, birilerinin dur demesi lazım.'' ifadelerini kullandı.
Una gelen zamlara isyan eden fırıncı, insanların kamyon arkalarında sokaklarda ekmek satmaya başladığını ve zamlar böyle giderse sokakların karışacağını belirtti.
Kameraman: İsmail Bayraktar
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