CHP'li Sümer'den çok sert vergi tepkisi: 'Saray milletin maaşına da ortak olmuş durumda'

12 Aralık 2021 Pazar, 11:59

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, çalışanların maaşlarından alınan vergileri eleştirdi ve “Enflasyon ve döviz artışıyla zaten yok olan çalışan maaşları, vergi dilimi ile iyice yok oluyor” dedi.

"VERGİ DİLİMİ ZULMÜ SON BULMALI"

CHP'li Sümer, “Her türlü harç, ceza ve miktara bağlı vergiler yeniden değerleme oranı kadar artırılırken ücretlinin Gelir Vergisi dilimi o şekilde artırılmadığı için “gizli vergi zammı” yapıldığı ortaya çıkmıştı. Vatandaş maaşla çalışıyor. O da iş bulabilirse. Üzerine birde ayın belirli periyotlarında vergi dilimi katsayı hesabına göre kesintiler oluyor. Yemek yerken vergi, alışveriş yaparken vergi, vergi üzerine vergi alınıyor. Millet artık bıktı. En azından Gelir Vergisi kapsamında düzenlenen, aslında verginin vergisi olan bu zulüm son bulmalıdır. Çalışan kesin maaşında hiç kesintiye uğramadan maaşını almalıdır" dedi.

"ÇALIŞANIN MAAŞINDAN BAŞKA GELİRİ YOK"

“Saray iktidarı zamları otomatik hale getirdi. Sürekli zam üzerine zam geliyor. Üzerine bir de çeşit çeşit vergi icat ettiler. Herkes 5 maaş birden alan yandaş şakşakçıları gibi zannettikleri için Türkiye güllük gülistanlık durumda sanıyorlar" diyen Sümer, "Oysa vatandaş çocuğuna harçlık veremez durumda. İşim vahametini görmeyen bir iktidar var. Evine ekmek götürmeye, hayatta kalmaya çalışan emekçilerin maaşından başka bir şeyi yok. Milletin, vergi adı altında maaşın yapılan kesintilere dayanak gücü kalmamıştır" dedi.

"SARAY VATANDAŞIN MAAŞINA ORTAK"

Orhan Sümer, “Asgari ücretle çalışan, kamu kurumunda, özel sektörde, fabrikada nerede olursa olsun maaşla çalışan herkesin ortak söylemi vergi dilimi kesintilerinin düzenlenmesi gerektiği. Sabit tutulsun diyoruz, yapılmıyor. Kaldırılsın diyoruz yapılmıyor. Maaşlara yapılan zamlar, ek göstergeler zaten vergi dilimiyle verilmeden alınmış oluyor. Saray milletin maaşına da ortak olmuş durumda. 84 Milyon bir avuç lüks, iktidar ve rant sevdalısının rahat yaşaması için çalışıyoruz. Ancak sona gelindi. Hiç kimse bu ekonomik yükü daha fazla taşımaya mecbur değildir” dedi.