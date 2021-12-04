'Maaşın yarısı otoparka gidecek'

04 Aralık 2021 Cumartesi, 02:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, İstanbul’da yeniden açılan Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) otoparkında personel için yer ayrılmadığını belirterek, “AKM’de çalışan sanatçı ve personel araçlarıyla gelmeleri gerektiğinde günlük 65 lira otopark parası vermek zorunda. 25 gün çalışan personelin aylık otopark gideri bin 625 liraya ulaşıyor. Maaşların yarısı otopark ücretine gidecek” dedi.

CHP’li İlgezdi, yeniden yapılarak açılan AKM’de otoparkların yetersizliği gerekçe gösterilerek çalışanlara yer ayrılmadığını belirtti. Otoparkın 400 kişilik olduğunu aktaran İlgezdi, “2 bin kişilik büyük salonunun, 800 kişilik tiyatro salonunun olduğu, bu temsiller için yüzlerce sanatçı ve personelin çalıştığı AKM’ye sadece 400 kişilik otopark yapılması kimin talimatıdır?” sorusunu yöneltti. İlgezdi, Ankara’da yeni yapılan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasının otoparkında da çalışanlara en alt katta 180 kişilik yer ayrıldığını ifade ederek, “Bakanlığın aklı otoparkta. ‘Personelimize yer ayırmayalım, onlardan para alalım’ diyor bakanlık yetkilileri” yorumunu yaptı. Personele 180’den fazla kişi gelirse para alınacağının resmi yazı ile iletildiğini aktaran İlgezdi, “Personel günlük 30 lira para vermek zorunda kalacak. Havalimanlarına uçuş, köprüler ve otoyollara geçiş garantisi veren hükümet, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı otoparklara da park etme garantisi mi verdi?” diye sordu.