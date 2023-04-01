CHP'li Suzan Şahin'den çarpıcı iddia: Bahaneyle çadırları söküyorlar!

Depremzedelerin barınma sorunu sürüyor. Buna karşın Hatay’da Bornova Belediyesi’ne ait çadırlar “Görüntü kirliliği yapıyor. Size daha iyisini vereceğiz” denilerek söküldü. CHP’li Suzan Şahin, “Valiyi arayarak bunun kamu zararı olduğunu söyledim” dedi.

Cumhuriyet
Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 04:00
CHP'li Suzan Şahin'den çarpıcı iddia: Bahaneyle çadırları söküyorlar!
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CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin bir televizyon programında yaptığı açıklamalarda üzerinde AFAD logosu bulunmayan çadırların görüntü kirliliği gerekçesiyle söküldüğünü söyledi. 

Bornova Belediyesi’nin çadırlarının söküldüğünü dile getiren Şahin, “Belediyelerin kurduğu çadırları 'Görüntü kirliliği yapıyor. Size daha sağlıklı çadırlar vereceğiz' diyerek sökmüşler. Bornova’nın çadırları çok sağlıklı. Altlarına palet verdik. Soğuğa ve sıcağa dayanıklı” dedi.

Talimatın validen geldiğini belirten Şahin, “Valiyi arayarak bunun kamu zararı olduğunu söyledim. Bu başka bir belediye değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin belediyesi. AFAD’ın yetişemediği yerlere yetişti. Bunu neden yaptıklarını sorduğumda ‘AFAD çadırı koyacağız’ dediler. Vatandaş bunu yemiyor. Neden rahatsız oluyorsunuz?” dedi. 

"ERBAKAN’IN ÇADIRLARI DURUYOR"

Çadır taleplerini valiye illetiğini söyleyen Şahin, “Depremzedelere sordum. AFAD, kaymakamlık, belediye tarafından geri dönüş yapılmamış. Hani üç ay sonra evlere alacaktınız? Niye çadır değişikliği yapıyorsunuz? Bornova Belediyesi’nin çadırları söküldü. Erbakan’ın çadırları var yan tarafta onlar sökülmedi” ifadelerini kullandı. 


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