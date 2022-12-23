Dörtyol Devlet Hastanesi’ndeki sağlık personeli eksikliği giderilmiyor: CHP’li Suzan Şahin tepki gösterdi

23 Aralık 2022 Cuma, 04:00

Hatay’da Avrupa Birliği’nin finanse ettiği ve açılışı haziranda yapılan Dörtyol Devlet Hastanesi’ndeki sağlık personeli eksikliği aylardır giderilemedi.

Dörtyol’un yıllardır hastane beklediğini söyleyen CHP Hatay Milletvekilli Suzan Şahin, “Hastane açıldı ama odalardan ibaret kaldı. Yeterli hasta bakıcı, hemşire, idari personel yok. Özellikle kardiyoloji bölümünde kalp doktoru, uzman doktor yok. Dört organize sanayi bölgesinin ortasında. Ancak hastalara hizmet verecek bölümler hastanede bulunmuyor. Kalp krizi geçirenler ve kanser hastaları bu nedenle sıkıntı yaşıyor. Osmaniye, Adana, Antep, Antakya’ya gönderilmek zorunda kalıyorlar. Yolda hayatını kaybedenler oluyor” ifadelerini kullandı. Hastanenin işler hale gelebilmesi için atama yapılması çağrısında bulunan Şahin, “112 servisleri aranınca hastaları en yakın hastaneye götürmek zorunda oldukları için, o da ayrı bir sıkıntı yaratıyor. En azından hızla kardiyoloji bölümüne doktor ataması yapılmalı” diye konuştu.