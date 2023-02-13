CHP'li Tanal, AKP'lilerin deprem bölgesindeki 'kahkahalarını' paylaştı: 'Beylerin keyfi yerinde!'

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 14:54

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 15:38

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler, Türkiye'yi derinden sarstı. Felakette can kaybı, 1999 depreminde yaşamını yitirenlerin sayısını da aştı...

Bölgede 3 ay süreyle OHAL ilan edilirken arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

"BU NEYİN SEVİNCİ?"

Son olarak CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, deprem bölgesinde bulunan bazı bakan ve iktidar yetkililerinin gülerken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

"Depremde binlerce canımız gitti. 10 binlerce kişi yaralandı. Hâlâ enkaz altından çıkarılmayan vatandaşlarımız var" ifadelerini kullanan Tanal, şöyle devam etti:

"Bu neyin kahkahası? Bu neyin sevinci? İlk iki gün depremzedeleri kendi kaderleriyle baş başa bıraktınız."

1- Beylerin keyfi yerinde! Şanlıurfa'ya #deprem için gelen AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP'li Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi AKP'li Meclis Üyesi ve AKP M.Vekili Adayı Adayı, depremzede ziyaretinde bol bol kahkaha atıyorlar! pic.twitter.com/DVPgZ6RNYs — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) February 13, 2023

"BEYLERİN KEYFİ YERİNDE"

Tanal, paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Beylerin keyfi yerinde. Şanlıurfa'ya deprem için gelen AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP'li Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi AKP'li meclis üyesi ve AKP milletvekili adayı adayı, depremzede ziyaretinde bol bol kahkaha atıyorlar. Şanlıurfa'da Erdoğan açıklama yaparken Binali Yıldırım'la öne geçme yarışına girişen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de depremin yıkıma yol açtığı memleketinde ev ortamında keyifli bir sohbete dalıyor. Beyler! Depremde binlerce canımız gitti. 10 binlerce kişi yaralandı. Hâlâ enkaz altından çıkarılmayan vatandaşlarımız var. Bu neyin kahkahası? Bu neyin sevinci? İlk iki gün depremzedeleri kendi kaderleriyle baş başa bıraktınız.

Tek adam rejiminin yol açtığı koordinasyonsuzluk nedeniyle arama-kurtarma ekipleri zamanında deprem bölgelerine sevk edilmedi. İnsanlar enkaz altında ‘Kurtarın’ çığlıkları atarken enkaz başına giden ekiplerin doğru dürüst araç gereci yoktu. Depremin sekizinci gününde hâlâ çadır, barınma sorunu yaşanıyor. Depremin ilk gününde anında harekete geçilmediği için ölen canlar için vicdan azabı çekeceğinize kahkaha atıyorsunuz. Erdoğan’ın yanında kameralara görünmek için birbirinizi eziyorsunuz. Sizin bu davranışlarınız ne insanidir ne örf ve adetlerimize uyar ne de taziye ve yas adabına uyar. ‘Asrın felaketi’ algısıyla deprem öncesi ve sonrasındaki sorumluluklarınızdan kaçacağınızı mı sanıyorsunuz?"