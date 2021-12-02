CHP'li Tanju Özcan'dan partisini kızdıracak sözler: Erdoğan'a faiz desteği

02 Aralık 2021 Perşembe, 15:34

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz politikasına destek verdi.

Bolu Belediyesi aralık ayı birinci birleşiminde Meclis Salonu'nda konuşan Özcan, faiz politikası ve kurdaki artış üzerine göndermeli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın faiz indirme politikasına destek veren Özcan, “Milli Kurtuluş Savaşı’nda faiz indirme noktasında ben Sayın Cumhurbaşkanımızın en yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım. Sayın Cumhurbaşkanının faize karşı başlattığı bu savaşta ben Bolu Belediye Başkanı olarak yanındayım. Allah yar ve yardımcısı olsun” dedi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na seslenen Özcan, "Artık faiz konusuna da bir noktayı koyalım. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayım. Faiz haram. Bakara Suresi 275. Ayetinde Allahuteala faizcilerin asla cehennemden çıkamayacaklarını bildiriyor. O Merkez Bankası Başkanı derhal faizi sıfıra düşürmeli. Kurtulalım faizden. Dolar yükselirse yükselsin. Faiz düzeni ve faizcilerden sıkıldım” diye konuştu.

ÖZTRAK'I ELEŞTİRDİ

Özcan konuşmasının devamında CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ı eleştirdi ve “Bir avuç tefeciye Türkiye’yi mahkûm edenlerden sıkıldım. Derhal Merkez Bankası Başkanı istifa etsin ya da bir kararname ile faiz sıfıra düşsün. Ben faizin derdindeyim. Dolar isterse 100 liraya çıksın. Bizim Parti Sözcüsü'ne de kızıyorum. Sayın Öztrak, ‘Faizin düşmesi yanlış’ diyor. Nesi yanlış Sayın Öztrak? Sayın Cumhurbaşkanı faizleri sıfıra çeksin ve kısa zamanda bu ülkeyi refaha ulaştırsın. Ben kendisinin bu konuda samimi olduğunu biliyorum” ifadelerini kullandı.