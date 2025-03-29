CHP'li Tanrıkulu açıkladı: 'Öğrencilere kötü muamelenin hesabını soracağız!'

Yayınlanma: 29.03.2025 - 13:22

Güncelleme: 29.03.2025 - 13:24

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Maltepe’de düzenlenen “Özgürlük Mitingi”nde CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu açıklamalarda bulundu.

Tanrıkulu, yaşananlara tepki gösterdi, yurttaşlara birlik ve cesaret çağrısı yaptı.

İmamoğlu’nun yanı sıra birçok kişinin tutuklandığını hatırlatan Tanrıkulu, “Burada olması gereken arkadaşlarımız, dostlarımız hapisteler şu anda. Belediye'de, Şişli'de kayyum var. Esenyurt'ta kayyum var. Yani seçilmişlerin üzerine kayyum atanmış, kaymakamlar şu anda kayyum” dedi.

Tanrıkulu, gözaltına alınan yurttaşlara yönelik muameleyi sert sözlerle eleştirdi:

“Yani gençlere kırk yıl önce konuştuğumuz şeyleri konuşuyoruz bugünlerde. Bakın yani sistematik bir biçimde gözaltına alınan herkese, sistematik bir biçimde büyük bir kindarlıkla, büyük bir düşmanlıkla işkence ve kötü muamele yapılmış.”

"KADINLARI TACİZ ETTİLER"

Özellikle genç kadınların hedef alındığını belirten Tanrıkulu, “Taciz etmişler ya. Bunlar bu cumhuriyetin yurttaşları” ifadelerini kullandı.

Yaralanmalara da değinen Tanrıkulu, “Bacağı kırılanlar var, kolu kırılanlar var, burnu kırılanlar var,” diyerek yaşananlara dikkat çekti ve yurttaşlara şu çağrıyı yaptı: “Hiç kimse çekinmesin bakın. Hiç kimse korkmasın. Cesaretli olsun bütün yurttaşlarımız aynen Saraçhane'ye geldikleri gibi.”

Tanrıkulu, sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı:

“Cezaevine avukatlarımız gidecek, yalnız bırakmayacaklar onları. Okullarına, dekanlarına, rektörleriyle konuşacağız. Vakıflarla konuşacağız, bursları kesilmesin diye.”

Gözaltına alınan ve tutuklanan öğrencilere yönelik kötü muamelenin hesabını soracaklarını belirten Tanrıkulu şunları ifade etti:

Ben buradan da sesleniyorum. Yani gözaltına alındı diye, tutuklandı diye bu öğrencilere hiç kimse burstan kesilme veya başka bir kötü muamele hiç olmazsa okullarında yapmasınlar. İnanın hesaplarını sorarız. Hesaplarını soracağız, bakın. O günler gelecek. Ama biz onlar gibi yapmayacağız. Hukuk kuralları içerisinde, adil bir biçimde soracağız. O nedenle hep ben meydanda da seslendim. Adliye'de de seslendim bu kötü muamele yapan, işkence yapan görevlilere. Yarın öbür gün size kimse sahip çıkmaz. Yine bizler sahip çıkarız. Adil, adil oluruz diye."