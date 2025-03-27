CHP'li Tanrıkulu ifadelerle paylaştı: 'Polisten üniversiteli gence cinsel taciz ve darp' iddiası
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Saraçhane'de gözaltına alınan bir gencin ifadelerini paylaştı. Söz konusu genç ifadesinde polisin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ve darbedildiğini söylüyor.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Saraçhane'de gözaltına alınan bir gencin ifadelerini paylaştı.
Söz konusu genç ifadesinde polisin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ve darbedildiğini söylüyor.
Tanrıkulu'nun paylaşımında şunlar yazıyor:
"Saraçhane’de gözaltına alınan gençlere feci şekilde işkence yapıldığını paylaşmıştım.
Elimde sorgu tutanağı ve polis ifadesi var.
Genç bir üniversiteli kadın yurttaşımız, kendisine nasıl tacizde bulunulduğunu, nasıl işkenceye uğradığını açık biçimde kendi beyanlarıyla ortaya koymuş.
Sonra Sulh Ceza Hakimliği’nde beyanlarını tekrar etmiş, avukat meslektaşımız da tüm bu yaşananları zapta geçirmiş. Sulh Ceza Hakimi’nin ne yapması lazım?
Aynı anda suç duyurusunda bulunması lazım ama görmezden gelmiş ve başka kararlar vermiş.
Adalet Bakanı’na Meclis’ten sesleniyorum;
“İşkence yoktur” diyorsunuz. Bizzat kendi görgüm, gözaltına alınan gençlere, gözaltı sırasında ve sonrasında İstanbul’da işkence yapılmıştır ve bunun gizlenmesi için de kolluk makamları da, savcılık makamları da, yargı makamları da sessiz kalmıştır; üstünü örtmeye çalışmıştır.
İfadeyi de videoyla beraber paylaşıyorum; gencimizin ismi bende saklı."
??Saraçhane’de gözaltına alınan gençlere feci şekilde işkence yapıldığını paylaşmıştım.— Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) March 27, 2025
?? Elimde sorgu tutanağı ve polis ifadesi var.
?Genç bir üniversiteli kadın yurttaşımız, kendisine nasıl tacizde bulunulduğunu, nasıl işkenceye uğradığını açık biçimde kendi beyanlarıyla… pic.twitter.com/C4611D3czl
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