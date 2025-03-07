MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu telefonla aradı

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu telefonla aradı. Görüşmeyi paylaşan Tanrıkulu, "İçinden geçtiğimiz dönemle ilgili olarak herkesin sorumluluğu ve katkısının önemli olduğu konusunda sohbetimiz oldu" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu telefonla aradı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.03.2025 - 20:51

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisini aradığını duyurdu.

Tanrıkulu görüşmede Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini ilettiğini aktardı.

"HERKESİN SORUMLULUĞU VAR"

Tanrıkulu görüşmeyi sosyal medya hesabından şu sözlerle açıkladı:

"MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli, beni aradığında kendisine geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha ilettim; içinden geçtiğimiz dönemle ilgili olarak herkesin sorumluluğu ve katkısının önemli olduğu konusunda sohbetimiz oldu. 

Kendisinin sağlığında, daha güzel günlerde görüşme dileğimizi de paylaştık. 

Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha geçmiş olsun diyorum ve sağlık dileklerimi buradan da paylaşıyorum."


Etiketler: #Bahçeli #Devlet Bahçeli #Sezgin Tanrıkulu

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