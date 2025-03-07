MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu telefonla aradı
MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu telefonla aradı. Görüşmeyi paylaşan Tanrıkulu, "İçinden geçtiğimiz dönemle ilgili olarak herkesin sorumluluğu ve katkısının önemli olduğu konusunda sohbetimiz oldu" ifadelerini kullandı.
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisini aradığını duyurdu.
Tanrıkulu görüşmede Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini ilettiğini aktardı.
"HERKESİN SORUMLULUĞU VAR"
Tanrıkulu görüşmeyi sosyal medya hesabından şu sözlerle açıkladı:
"MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli, beni aradığında kendisine geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha ilettim; içinden geçtiğimiz dönemle ilgili olarak herkesin sorumluluğu ve katkısının önemli olduğu konusunda sohbetimiz oldu.
Kendisinin sağlığında, daha güzel günlerde görüşme dileğimizi de paylaştık.
Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha geçmiş olsun diyorum ve sağlık dileklerimi buradan da paylaşıyorum."
MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli, beni aradığında kendisine geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha ilettim; içinden geçtiğimiz dönemle ilgili olarak herkesin sorumluluğu ve katkısının önemli olduğu konusunda sohbetimiz oldu.— Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) March 7, 2025
Kendisinin sağlığında, daha güzel günlerde görüşme…
En Çok Okunan Haberler
-
- Vedat Milor'a 'Kent Lokantası' soruşturması
- Ece Gürel'in 'ölüm nedeni' belli oldu
- Bahçeli'nin sağlık durumuna dair MHP'den yeni açıklama
- Mimar Ece Gürel'den acı haber!
- Dev santrali sattılar!
- Müge Anlı, Gürel'in 'ölüm nedenini' açıkladı
- Trabzonspor'un stadyumunda korkutan görüntüler!
- Oğuzhan Uğur'dan Ece Gürel paylaşımı!
- 'Onu okumayı bırakalı yıllar oldu'
- Zorlu Center'daki lüks restoran ifşa oldu!