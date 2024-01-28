AKP’nin Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden simit hesabı yapamadı: O anlar sosyal medyada gündem oldu

AKP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden, kentte ziyaretler gerçekleştirirken bir tepsi simidi 100 TL'ye almaya çalıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu.









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Yayınlanma: 28.01.2024 - 11:27

Güncelleme: 28.01.2024 - 11:27