AKP’nin Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden simit hesabı yapamadı: O anlar sosyal medyada gündem oldu

AKP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden, gerçekleştirdiği ziyaret sırasında satıcı çocuktan simit almaya çalıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu. O esnada bölge halkıyla da selamlaşan Bilden, ziyaret esnasında "Simidi dağıt" diyerek simitçi çocuğa 100 TL verdi.
"100 LİRAYA SİMİT GELMİYOR Kİ"
Simit satan çocuk ise Bilden'e "100 liraya simit gelmiyor ki" yanıtını verdi. Bilden de çocuğun sözlerine verdiği cevapta "100 beğenmiyorsun" ifadelerini kullandı. Bilden, dikkat çeken anların yer aldığı videoyu sosyal medya X hesabından "Beğenmisen he… :)" notuyla paylaştı. Video sosyal medyada gündem oldu.