CHP'li Taşçıer, Yerlikaya'ya o iddiaları sordu: Emniyet müdürü gece kulübü mü satın aldı?

Yayınlanma: 09.06.2023 - 13:52

Güncelleme: 09.06.2023 - 14:12

Gazeteci Tolga Şardan, bugün T24'de kaleme aldığı köşe yazısında, "Yerlikaya iki günde iki kez İstihbarat'a gitti ve kim bu polis müdürleri?" başlıklı yazısında, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli bazı polis müdürlerinin yaptığı iddia edilen ilginç satın alma işlemlerini köşesine taşımıştı. CHP, konuyu Meclis gündemine taşıdı.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde ilgili habere atıf yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Üç üst düzey polis müdürü hakkındaki iddiaları kaleme almıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez teşkilatında örev yapan bir polis müdürünün, yakın arkadaşı olan ve FETÖ ile bağlantısı olduğu iddiası ile yargılanan bir iş insanını, dosyası İstinaf’ta iken devreye girerek ceza almamasını sağladığı, neticesinde de bu iş insanının, Ankara'nın en kıymetli bölgelerinden Çayyolu'nda bir evi söz konusu polis müdürüne değerinin yaklaşık üçte bir fiyatına devrettiği ifade edilmiştir. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan bir diğer polis müdürünün ise, Çankaya bölgesinde bir gece kulübünü bir yakını üzerinden satın aldığı ve devir için 1 milyon 600 bin dolar civarında ödeme yapıldığı iddia edilmektedir. Son olarak ise bir tatil beldesinin ilçe Emniyet Müdürü’nün, göçmen kaçakçılığından sabıkalı bir kişinin atölyesinde kendisine tekne yaptırdığı ifade edilmektedir."

Şardan'ın yazısında ayrıca, "ülkenin çok gözde bir tatil beldesinde görev yapan ilçe emniyet müdürünün kendisine ait özel bir tekne yaptırdığı idddiası" da yer alıyordu.

"SİZCE OLAĞAN MI?"

Taşçıer, Bakan Ali Yerlikaya'ya konuyla ilgili şu soruları yöneltti:

"Söz konusu iddialar hakkında bilginiz bulunmakta mıdır? Alenileşen bu iddialarla ilgili bir soruşturma başlatacak mısınız?

Bir polis müdürünün kazandığı maaş belli olduğuna göre, kendisine milyonlarca dolar ödeyerek gece kulübü satın alması ya da özel tekne sipariş edip imal ettirmesi sizce olağan karşılanabilir mi? Söz konusu polis müdürlerinin bu paraları nasıl elde ettiğine dair bir araştırma yaptıracak mısınız?

Göçmen kaçakçılığının en yoğun olduğu merkezlerden biri konumundaki bir ilçenin emniyet müdürünün, yine göçmen kaçakçılığından sabıkası olan bir kişinin atölyesinde tekne yaptırıyor olması, teşkilat içerisinde bu kirli işlere bulaşan şahısların varlığına sizce işaret etmekte midir?"