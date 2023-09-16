CHP'li Türker Ateş, Türkiye'de 2 milyonun üzerinde kadının çalışamadığını söyledi

Yayınlanma: 16.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.09.2023 - 03:20

CHP’li Ateş, TÜİK’e göre 2022’de işgücüne dahil olmayan 30.5 milyon kişinin yüzde 70’inin kadın olduğuna işaret etti. Resmi verileri değerlendiren Ateş, Türkiye’nin yüzde 40 oranıyla kadınların işgücüne katılımında yüzde 65.8’lik ortalamaya sahip OECD ülkeleri içinde açık ara en düşük orana sahip olduğunu belirtti.

Temmuz ayı itibarıyla işsiz kadın sayısının 1.5 milyon olarak açıklandığını söyleyen Ateş, “Ancak asıl işsizlik rakamları bundan çok daha fazla. Ev işiyle meşgul olup işgücüne dahil olmayan 9.2 milyon kadın var. Eğitim çağında, çalışamaz halde ve emekliler dışında çalışma hayatında olmayan kadın sayısı da 2.5 milyon” ifadelerini kullandı.

TÜİK’in temmuz verileri kapsamında işgücüne dahil olmayan ancak potansiyel işgücü içinde 1.9 milyon kadının yer aldığına işaret eden Ateş, “İş bulma ümidini kaybeden 911 bin, çalışabilir ama iş aramayan 955 bin kadın kayda geçmiş. Son 3 çeyrek bu sayı artıyor. Genç kadın işsizliği son 15 yılda yüzde 40 arttı” dedi.