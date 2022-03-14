CHP'li Tutdere: 'AKP döneminde diplomalı işsiz sayısı rekor kırdı'
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş genç işsizlik oranıyla karşı karşıya olunduğunun altını çizdi. Tutdere, genç işsizliğinin araştırılması, genç işsizlikle mücadelede kapsamlı politika ve çözüm önerilerinin geliştirilmesine ilişkin TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Türkiye'de giderek artmakta olan işsizliği Meclis gündemine taşıdı. Genç işsiz sayısının her geçen gün katlanarak arttığını, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş yüksek bir genç işsizlik oranı ile karşı karşıya olunduğunu söyleyen Tutdere, gençlerin istihdam süreçlerine katılımı için gerçekçi politikalar üretilmesi ve somut adımların bir an evvel atılması gerektiğine vurgu yaparak, TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi verdi.
"İKTİDARIN HER İLE BİR ÜNİVERSİTE POLİTİKASININ İFLAS ETTİĞİ APAÇIK"
Yaşanan ekonomik krizin en ağır faturasını ödeyen kesimlerden başında gençlerin geldiğini ifade eden Tutdere, “Türkiye’nin en can yakıcı sorunlarından birisi de ne yazık ki genç işsizliktir. Türkiye’de genç işsiz sayısı her geçen gün katlanarak artmaktadır. Gençler iş bulma ümidini artık yitirmiş durumdalar. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün okula ya da işe gitmeyen 15-29 yaş arası gençler sıralamasında ülkemiz en üst sıralarda yer almaktadır" dedi.
"AKP DÖNEMİNDE REKOR KIRDI"
"AKP döneminde rekor kıran üniversite mezunu, diplomalı işsiz sayısı bugün milyonla ifade edilmektedir" sözlerini kullanan Tutdere, "Gençler ‘2 üniversite bitirdim, ailemi geçindirmek için pazarda limon satıyorum’ diye isyan ederken, iktidarın ‘her ile bir üniversite’ politikasının bugün iflas ettiği apaçık ortadadır. İktidar döneminde, üniversite mezunu sayısında yaşanan hızlı artışa rağmen, yürütülen yanlış politikalar sonucu bu artışı karşılayabilecek oranda istihdam oluşturulmamıştır” diye konuştu.
Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve bazı CHP milletvekillerinin imzasıyla açılması istenen Araştırma Komisyonu önergesinde, Türkiye’de genç işsizliğinin ve gençler arasında yaşanan kaygı ve endişelerin can alıcı noktaya ulaşıldığına dikkat çekildi. Bu önemli sorunla mücadelede sorunun derinlemesine araştırılması ve somut adımların atılarak acil olarak hayata geçirilmesi gerektiğinin altı çizildi.
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