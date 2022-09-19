CHP'li Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'yı darbeden 5 kişi gözaltına alındı

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, belediyenin gerçekleştirdiği bir ihale nedeniyle tartıştığı 5 kişi tarafından darbedildi. Gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

AA
19 Eylül 2022 Pazartesi, 16:43
CHP'li Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'yı darbeden 5 kişi gözaltına alındı
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Alınan bilgiye göre, Belediye Başkanı Akbuğa, dün akşam saatlerinde ilçedeki kahvehanede bulunduğu sırada, yanına gelen 5 kişi ile belediye tarafından gerçekleştirilen ihaleyle ilgili tartışma yaşadı.

Kavgaya dönüşen olayda şüpheliler, Başkan Akbuğa'yı darbetti. Akşehir'deki özel bir hastaneye kaldırılan Akbuğa'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler G.B, İ.B, D.B, Y.U. ve S.U, emniyetteki işlemlerinin ardından Akşehir Adliyesi'ne sevk edildi.


konya CHP

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