CHP'li Umut Akdoğan: Yargıç başına 835 dosya düşüyor

Yayınlanma: 21.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.10.2023 - 03:00

Geçmişle kıyaslamalar yapan Akdoğan, “Bakanlığın verilerine baktığımızda 2021 yılında hakim başına ortalama 747 dosyanın düştüğünü görüyoruz. Bakanlık 2022 yılında hakim başına düşen ortalama dosya sayısını 621’e düşürmeyi hedeflemişti ancak bırakın düşmeyi, 2022 yılında bu sayı 785’e çıktı. Bu yıl ise hedef 741’di ama hakim başına düşen dosya sayısı şimdiden 835’e ulaşmış durumda. İktidar hayali hedefler koymak yerine mevcut durumu ve nedenlerini objektif kriterlerle değerlendirse bu tabloyu değiştirmek ve ideal olan hedeflere ulaşmak zor değil” dedi.

(Umut Akdoğan)



Savcı başına düşen dosya sayısına da dikkat çeken Akdoğan, “2021 yılında savcı başına ortalama bin 421 dosya düşmüştü. 2022’de bin 313’e düşürülmesi hedeflendi ancak burada da düşmenin aksine artış yaşandı ve yıl sonunda savcı başına bin 543 dosyanın düştüğü görüldü. 2023 yılında savcı başına 300 dosya hedeflenmişti ancak bu yıl halihazırda savcı başına düzen dosya sayısı bin 580’e ulaştı, yine burada da hedefler güncellenmek zorunda kaldı 2024 hedefi bin 275 iken bin 550 olarak revize edildi” ifadelerini kullandı.

Davaların görülmesi süresine de dikkat çeken Akdoğan, şunları kaydetti:

“İdari davalarda çoğunlukla dosyalar dilekçe incelemesi üzerinden ve duruşmasız görülür. Buna rağmen 2023 yılına geldiğimizde bir idari davanın ortalama görülme süresi 198’e ulaşmış durumda. 2024’te de belirgin bir iyileşme hedeflenmiyor. Bakanlık, 2024 yılında bir idari davanın ortalama 193 günde görülebileceğini öngörüyor. Burada kanayan bir yara var. Bu yaraya öncelikle acil bir müdahale yapılmalı ki hasta ölmesin.”