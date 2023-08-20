CHP'li Umut Akdoğan: Yargıya güven azaldı

Yayınlanma: 20.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.08.2023 - 03:00

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) “Bir Bakışta Hükümet 2023” raporuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

(Umut Akdoğan)

‘TEK ADAM SONUCU’

Rapora göre Türkiye’de son 13 yılda yargıya güvenin azaldığını belirten Akdoğan şunları söyledi:

“Rapora göre 2010 yılında yüzde 59 olan Türkiye’deki vatandaşların yargıya güveni, 2020 yılında yüzde 37’ye, 2022 yılında ise yüzde 33’e kadar geriledi. Türkiye, 38 OECD üye ülkesi arasında yargıya güven sıralamasında ancak 36’ncı olabildi. 45 ülke arasında ise Türkiye 40’ıncı sırada. 2018 yılında tek adam rejimine geçilmesiyle birlikte her alanda tek bir kişinin karar verici olması, yargıyı da etkiledi. Yapılan yasa değişiklikleri de yargının üzerinde siyasi baskıyı artırdığı gibi, hâkim ve savcı atamalarında da siyasallaşma yargıya olan güveni zedeledi. Yargı siyasallaştıkça vatandaşın da yargıya güveni azaldı.”

Akdoğan, “Anayasa ile güvence altına alınan bağımsız ve tarafsız yargı ile mücadeleye öncelik vererek adeta parti yargısını oluşturan iktidar, ülkemize ve hukuk sistemimize büyük zararlar verdi” ifadelerini kullandı.

Yargı bağımsızlığına dair tartışmaların incelenmesi gerektiğinin altını çizen Akdoğan, TBMM’ye araştırma önergesi sunduğunu belirtti.