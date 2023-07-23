CHP'li Umut Akdoğan havaalanları için yapılan ödemeleri sormuştu: Garantiler gizleniyor!
Projelerin yapımı karşılığında şirketlere verilen garantiler bütçede karadelik oldu. İktidar, havaalanları için işletmeci firmalara yaptığı ödemeleri gizliyor. CHP’nin soru önergesini koltuğa yeni oturan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da yanıtlamadı.
CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, havaalanları için şirketlere verilen garantileri gündeme getirdi.
Akdoğan; Antalya, Dalaman, Adnan Menderes, Esenboğa, Milas-Bodrum, Zafer, İstanbul ve Çukurova havaalanlarının kamu özel işbirliği (KÖİ) kapsamında yap-işlet-devret (YİD) modeli ile yapılan havaalanları olduklarına dikkat çekti. Akdoğan, önergesinde bu havaalanları için işletmeci firmalara verilen yolcu garantilerinin ne olduğu, havaalanlarını kaç yolcunun kullandığı, yolcu başına ödenmesi taahhüt edilen garanti bedelinin ne olduğu hakkında bilgi istedi.
(Umut Akdoğan)
Daha önceki dönemlerde de milletvekilleri bu konuyu Meclis’te soru önergesi ile gündeme getiriyorlardı. Bakanlar ise hep aynı tek cümle ile yanıt veriyordu. Yeni Bakan Uraloğlu da geleneği değiştirmedi. Verilen tek cümlelik yanıtta, “YİD projelerinde tüm iş ve işlemler; mevzuatına uygun olarak, uygulama sözleşmelerinde yer alan hükümler çerçevesinde yürütülmektedir” denildi.
Böylece eski yanıt yine
tekrarlanmış oldu. Ancak
yanıtta, soru önergesindeki
soruların hiçbirisine yanıt
verilmedi. Yolcu garantisi
nedir, havaalanlarını
kaç yolcunun kullandığı,
yolcu başına ödenmesi
taahhüt edilen garanti
bedelinin ne olduğu
sorularına yine yanıt
alınamadı.
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