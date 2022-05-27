CHP'li Ünsal: 'Seçimde, İstanbul seçimlerinde olduğu gibi sandıklara sahip çıkacağız'
CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde, İstanbul seçimlerinde olduğu gibi sandıklara sahip çıkacaklarını vurguladı.
CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, yaptığı açıklamada, CHP'nin seçim güvenliği çalışmalarına dair mesajlar verdi.
AKP'nin seçimleri kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yapacağını ancak bunun fayda sağlamayacağını belirten Ünsal, "Seçimlerde, İstanbul seçimlerinde olduğu gibi sandıklara sahip çıkacağız. Bir dümen çevrilmesine izin vermeyeceğiz. Sonra ülke derin bir nefes alacak" dedi.
Ünsal, "Ekonomik sorunların bitmesiyle ülkeye güven ve yabancı yatırımcılar gelecek. AKP gönderilecek ve ülke rahatlayacak ama rehavet yok, çok dikkatli olmalıyız" diye devam etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bazı açıklamalarını eleştiren Ünsal, "Ekonominin çıkıkçısı, üfürükçüsü. 'Gözüme bakın, kulağıma bakın.' Her tarafına baktık ama dolar 16,5 lira oldu. Nebati'nin tek başarısı var, 'damat Berat paşadan' bile daha kötü bir bakan oldu. 1 lira, hurdacıda 1,5 lira ediyor. Nebati'nin bakanlığında 1 liranın metal değeri, kendi değerini aştı" ifadelerini kullandı.
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