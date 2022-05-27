İYİ Parti Diyarbakır'da seçim güvenliği toplantısı düzenledi

27 Mayıs 2022 Cuma, 10:28

Türkiye, 2023 seçimlerine hızla ilerlerken siyaset gündeminin öne çıkan başlıklarından biri de seçim güvenliği oldu. İYİ Parti, Diyarbakır, Batman ve Bingöl teşkilatlarının katılımıyla seçim işleri ve seçim güvenliği konularında çalışma yapmak üzere Diyarbakır’da bir toplantı düzenledi.

İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı, Ankara Milletvekili Şenol Sunat’ın başkanlığında yapılan toplantıya, Genel İdare Kurulu üyesi Burcu Akçaru, Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi Tolga Öztürk, ile üç ilin il başkanları ve partililer katılım gösterdi.

Sunat tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en derin siyasi ve ekonomik krizlerinden birini yaşadığına dikkat çekilerek şöyle denildi:

"Toplumsal, siyasal ve ekonomik sorunlar her geçen gün artarak etkisini ağır bir biçimde gösteriyor. Eğitimden sağlığa, ekonomiden adalete, özgürlükten güvenliğe akla gelen her alanda yaşanan çok yönlü kriz hali, vatandaşlarımızın sadece gündelik hayatlarını olumsuz etkilemekle kalmıyor, geleceğe yönelik umutlarını da yok ediyor. Bu derin sorunlara çözümlerimiz ve bu çözümleri uygulayacak kadrolarımız hazır. Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener’in liderliğinde, kuruluşumuzdan bugüne hızla ilerlediğimiz iktidar yolunda, doğudan batıya, kuzeyden güneye Türkiye’yi güneşli, huzurlu, bereketli günlere kavuşturmak için canla başla çalışıyoruz."

"HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

"Önümüzdeki seçim ülkemizin ve milletimizin geleceği için hayati önem taşıyor" ifadelerini kullanan Sunat, "Bu seçim, giderek totaliterleşen, adaletin ve liyakatin olmadığı, hukukun üstünlüğü yerine güçlünün hukukun hüküm sürdüğü, Partili Cumhurbaşkanlığı Sisteminden kurtulup, demokrasimizin güçleneceği, denge ve denetim sisteminin temin edildiği ve milletin temsilcilerinin söz sahibi olduğu Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçmek için bir fırsattır. Ülkece güneşli, güzel günlere kavuşmak için sandığın gelmesini bekliyoruz. İnanın, çok az kaldı" diye konuştu.

SEÇİM GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VERDİ: 6'LI MASA VURGUSU

Sunat ifadelerini, "Seçim güvenliği konusunun bütün vatandaşlarımızda endişe yarattığının farkındayız. İktidarı hedefleyen bir siyasi partinin Seçim İşleri Başkanlığı olarak seçmen listeleri üzerinde kapsamlı incelemeler yapıyor, sağlıklı bir seçmen listesiyle seçimlere girebilmek için bugünden çalışıyoruz. İtirazları yapacak, partimizi temsil edecek İl/İlçe Seçim Kurulu Üye ve Temsilcilerimizin eğitimlerini veriyoruz. Okul sorumlularımızın, sandık kurulu üyelerimizin ve müşahitlerimizin atamalarını ve eğitimlerini bugünden gerçekleştiriyoruz. Seçime kadar ve seçim günü kullanacağımız İRİS – İYİ Parti Raporlama ve İletişim Sistemi hazır. Seçim günü sandık sonuçlarını sistemimize yükleyecek ekiplerimizi oluşturuyor ve eğitiyoruz. Bütün bu çalışmaları seçime tek başımıza girecekmiş gibi yapıyor, bir arada olduğumuz 6’lı masadaki siyasi partilerle de koordineli bir şekilde yürütüyoruz" şeklinde sürdürdü.

"MİLLET İRADESİ DE SANDIKTA TECELLİ EDECEK"

İYİ Partili Sunat son olarak şunları söyledi:

"Hepimizin bildiği gibi, “Egemenlik Kayıtsız, Şartsız, Milletindir.” Millet iradesi de sandıkta tecelli edecektir. Sandık önümüze geldiğinde, hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun, her vatandaşımızın oyunun sonuçlara doğru yansıması için gereğini yapmak boynumuzun borcudur. Çünkü, oy namustur. Bugün Diyarbakır ile başlattığımız, yarın Mardin’de ikincisini gerçekleştireceğimiz toplantılarımıza bütün yurt sathında devam edeceğiz. Nihayetinde, İYİ Parti farkını sahada olduğu gibi sandıkta da ortaya koyacağımızı göreceksiniz."