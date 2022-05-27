Ekonomi yazarı Aktaş'tan 'faiz' yorumu: 'Seçime kadar idare edelim, yeter!'

27 Mayıs 2022 Cuma, 09:51

Merkez Bankası, politika faizini 5. ayda da değiştirmeyip pas geçti.

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, bugünkü "Yüzde 14’ü nasıl okumalı?" başlıklı yazısında Merkez Bankası'nın pas kararının erken seçimin işareti olduğunu ifade etti. Aktaş, "Dünkü karar, seçimin ekonomik zorluklar daha da tırmanmadan bu yıl yapılma ihtimalinin giderek arttığının da bir işareti..." dedi.

"Merkez Bankası faizinin sabit tutulması ağır basan olasılıktı ama acaba bir artış olabilir mi, diye de düşünülüyordu. Ancak tercih, oranı değiştirmemekten yana kullanıldı" diyen Aktaş, "Şimdi muhtemelen şu yapılacaktır: Dövizin önümüzdeki günlerdeki seyri izlenecek ve enflasyona endeksli kağıt çıkarılıp çıkarılmayacağına karar verilecektir. Dünkü karar göstermiştir ki, ekonomik açıdan ne kadar tahribat yaratırsa yaratsın artık faize dokunulmayacak, başka formüller denenecek, başka icatlar çıkarılacaktır" dedi.

ASIL HEDEFİ YAZDI

Aktaş, aslında hedefin “Seçime kadar idare edelim, yeter!” olduğunu yazdı.