Ekonomi yazarı Aktaş'tan 'faiz' yorumu: 'Seçime kadar idare edelim, yeter!'
Merkez Bankası, dün politika faizini sabit tuttuğunu açıkladı. Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, "Dünkü karar, seçimin ekonomik zorluklar daha da tırmanmadan bu yıl yapılma ihtimalinin giderek arttığının da bir işareti..." dedi.
Merkez Bankası, politika faizini 5. ayda da değiştirmeyip pas geçti.
Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, bugünkü "Yüzde 14’ü nasıl okumalı?" başlıklı yazısında Merkez Bankası'nın pas kararının erken seçimin işareti olduğunu ifade etti. Aktaş, "Dünkü karar, seçimin ekonomik zorluklar daha da tırmanmadan bu yıl yapılma ihtimalinin giderek arttığının da bir işareti..." dedi.
"Merkez Bankası faizinin sabit tutulması ağır basan olasılıktı ama acaba bir artış olabilir mi, diye de düşünülüyordu. Ancak tercih, oranı değiştirmemekten yana kullanıldı" diyen Aktaş, "Şimdi muhtemelen şu yapılacaktır: Dövizin önümüzdeki günlerdeki seyri izlenecek ve enflasyona endeksli kağıt çıkarılıp çıkarılmayacağına karar verilecektir. Dünkü karar göstermiştir ki, ekonomik açıdan ne kadar tahribat yaratırsa yaratsın artık faize dokunulmayacak, başka formüller denenecek, başka icatlar çıkarılacaktır" dedi.
ASIL HEDEFİ YAZDI
Aktaş, aslında hedefin “Seçime kadar idare edelim, yeter!” olduğunu yazdı.
Video Haberler
- FETÖ’nün hücre evlerine operasyon
- Ümraniye'de hareketli dakikalar
- Maltepe Belediyesi'ne operasyon: 5 tutuklama
- Bankadan 100 bin Euro'luk soygun girişimi
- Ümraniye'de korkunç kaza: 11 yaralı!
- Yardımına AFAD ekibi yetişti
- İstanbul'da görsel şölen
- Laf dalaşı bıçaklı kavgaya döndü: 1 ölü
- Bursa'da hareketli dakikalar
- Baygınlık geçiren köpeğe su içirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Emniyet'te canlı bomba alarmı!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Erdoğan'a kötü haber: Seçmen 'asla' dedi
- Atatürk Havalimanı için uçuş yasağı
- AKP içerisindeki çatlak derinleşiyor
- Ülkenin tapusu Katarlılara
- 'Erdoğan kendi kabuğuna çekiliyor'
- Eczanelerde yeni dönem! O ilaçların temini sona eriyor
- Kılıçdaroğlu'na 100 bin TL tazminat cezası
- AKP'li sanmış, her şeyi anlatmış