CHP'li Utku Çakırözer, Silivri Cezaevi'ndeki komutanları ziyaret etti

14 Ağustos 2022 Pazar, 02:00

CHP’li Çakırözer’in ziyaret sırasında Çörekçi, “‘Burada ‘İyi misiniz?’ diye soruyorlar. Hiç iyi değiliz. Bu muameleyi hak etmediğimiz için iyi değilim. O günkü MGK’nin askeri kanadından sadece ben hayattayım. Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının hepsi öldü. Şimdi öbür dünyada benim buradaki durumumdan rahat olduklarına eminim. 10 Haziran’da 90 yaşına burada girdim. Sanırım benden yaşlısı yoktur cezaevlerinde. AYM’ye başvurumuz var. Mahkeme neden hâlâ bekliyor?” görüşünü iletti.

‘HİÇBİR DAHLİM OLMADI’

Kılıç ise Çakırözer’e şunları söyledi:

“Her gören ‘Senin ne işin var burada’ diye soruyor. Ben dönemin MGK Genel Sekreteri olarak, hiçbir dahlim olmadığını defalarca anlattım. Bizim kanunumuz belli. MGK’nin başkanı, cumhurbaşkanı. Bir tarafta siviller, diğer tarafta askerler. Ben genel sekreteriyim kurulun. Hiçbir karar verici yetkim, sorumluluğum yok ve cumhurbaşkanı ile başbakan benim amirlerim. Buna rağmen benim ne işim var burada?”

BAŞVURU SONUÇLANMALI

Çakırözer ise görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Kısa görüşmemizde bile eski komutanlarda yaştan kaynaklı unutkanlık belirtilerini fark ettim. Başka ciddi sağlık sıkıntıları da var. Zamanında eski başbakan Necmettin Erbakan’a yargının verdiği cezayı evinde geçirmesi için kanun değişikliği yapılmıştı. Şimdi aynı imkân bu emekli askerlere ve sağlık durumu kötü olan siyasetçi Aysel Tuğluk’a da tanınmalıdır. Ayrıca eski komutanların AYM önünde bireysel başvuruları var. Aylardır bekliyor. Bir an önce o başvuru ele alınarak sonuçlandırmalıdır” ifadelerini kullandı.