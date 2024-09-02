CHP'li Uzgel'den Fidan'a BRICS sorusu: Neden resmi olarak açıklanmadı?

Yayınlanma: 02.09.2024 - 18:01

Güncelleme: 02.09.2024 - 18:09

CHP Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Uzgel, Türkiye’nin BRICS üyeliğine başvurduğuna ilişkin haberlere yönelik yazılı açıklama yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a "Eğer haber doğruysa bu kadar önemli bir gelişme neden resmî olarak açıklanmamıştır?" diye sordu.

''BU KADAR ÖNEMLİ BİR GELİŞME NEDEN RESMİ OLARAK AÇILANMAMIŞTIR''

Konuyu dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a soran Uzgel’in açıklaması şöyle:

“Sayın Hakan Fidan, medyada Türkiye’nin BRICS’e üyelik için başvurduğuna dair haberler yer alıyor. Eğer haber doğruysa bu kadar önemli bir gelişme neden resmî olarak açıklanmamıştır? Eğer doğru değilse neden yalanlanmamıştır?

Haber doğruysa bu başvurudan ne elde edileceği ilgili kurum, kuruluşlar, kamuoyu tarafından yeterince tartışılmış mıdır? Hükümetin bu stratejik adımla ilgili şeffaf bir duruş sergilemesi ve kamuoyuna zamanında bilgi vermesi gerekmiyor mu?”