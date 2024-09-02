CHP'li Uzgel'den Fidan'a BRICS sorusu: Neden resmi olarak açıklanmadı?
CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Türkiye’nin BRICS üyeliğine başvurduğuna ilişkin ortaya çıkan bilgilerle ilgili Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a sorular yöneltti.
CHP Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Uzgel, Türkiye’nin BRICS üyeliğine başvurduğuna ilişkin haberlere yönelik yazılı açıklama yaptı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a "Eğer haber doğruysa bu kadar önemli bir gelişme neden resmî olarak açıklanmamıştır?" diye sordu.
''BU KADAR ÖNEMLİ BİR GELİŞME NEDEN RESMİ OLARAK AÇILANMAMIŞTIR''
Konuyu dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a soran Uzgel’in açıklaması şöyle:
“Sayın Hakan Fidan, medyada Türkiye’nin BRICS’e üyelik için başvurduğuna dair haberler yer alıyor. Eğer haber doğruysa bu kadar önemli bir gelişme neden resmî olarak açıklanmamıştır? Eğer doğru değilse neden yalanlanmamıştır?
Haber doğruysa bu başvurudan ne elde edileceği ilgili kurum, kuruluşlar, kamuoyu tarafından yeterince tartışılmış mıdır? Hükümetin bu stratejik adımla ilgili şeffaf bir duruş sergilemesi ve kamuoyuna zamanında bilgi vermesi gerekmiyor mu?”
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Ahu Tuğba, ABD’deki evinde ölü bulundu
- Uzman çavuşları ‘kiralayıp’ darbettirdi!
- Zapsu: Ya Mehmet Şimşek ya faşizm
- MSB'den 'teğmenlere idari soruşturma' iddiasına yanıt
- Ece Üner, Narin'in köyündeki bir ayrıntıya dikkat çekti
- Kayıp Narin soruşturmasında yeni gelişme
- ABD'li dev banka 'Türkiye' tahminini değiştirdi
- İstanbul’un ortasında Yargıtay savcısına saldırdılar!
- Şanlıurfa Belediye Başkanı partisinden istifa etti
- Cezaevinden çıkınca yine dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı