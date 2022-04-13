Vahap Seçer’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a metro çağrısı: Mersin randevu bekliyor

13 Nisan 2022 Çarşamba, 04:00

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin nisan ayı meclis toplantısında belediyenin 2021 yılı faaliyet raporu oylandı ve kabul edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin metrosu projesine dış kaynak bulunması için Hazine’nin onayını beklediklerini belirterek, “Ben de yaklaşık bir aydır Sayın Cumhurbaşkanı’ndan randevu bekliyorum. Eminim randevu verecek, bu konuda haksızlığa uğradığımızı da görecek” dedi.

"BAKAN İMZALASIN"

Metro projesinin ilk finansman kısmı olan 900 milyon liranın 16 Ağustos 2021’de Mersin Büyükşehir Meclisi’nde onandığını ve borçlanma yetkisinin tarafına verildiğini hatırlatan Seçer, “Şu anda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda bekliyor. Sayın Bakan imzalasın, biz finansmanı bir an önce kullanacağız. Şartlar her ne olursa olsun genel seçime bir yıl kaldı. Sandıktan ne çıkacağını kimse bilemez. Mersinlilere katkı da sunacak, yardımcı da olacak. Ben bundan eminim. Ama varsayalım ki böyle bir gelişme olmadı. O inşaatı durdurmamak için gecemi gündüzüme katacağım, kendi imkânlarımla da o inşaatı devam ettireceğim” diye konuştu.