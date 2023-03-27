CHP'li vekil Tokdemir ile deprem sonrası bütün olanaksızlıkları yaşayan Hatay'ı konuştuk: Tırnaklarımızla enkazı kazdık

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 04:00

Olağanüstü zorluklar olağanüstü güçlü insanlar yaratır. CHP Hatay milletvekili İsmet Tokdemir, o güçlü insanlardan biri. Depremde ailesinden 13 kişiyi yitirdi. Elleriyle enkaz kazdı, birçok insanın kurtarılmasına öncülük etti. AFAD ve askerin geç ulaştığı kriz masasına ilk giden, Hatay’daki ciddi yıkımı duyuran ilk kişiydi. CHP’den yeniden adaylığını koyan İsmet Tokdemir seçim güvenliği için çalışmalara başladıklarını, Cumhuriyet’e anlattı.

Depremde Hatay’da mıydınız?

Evet, evdeydim. Deprem değil, kıyameti yaşadık. Eşim, oğlum Buğra birbirimize sarıldık. Biraz duraksar gibi oldu, hemen kendimizi dışarı attık. Saat 08.00’de bir tweet attım “Hatay’da büyük bir felaket oldu. Bir dakika bile çok önemli, bize arama kurtarma ekipleri gönderin” dedim. Abdülkadir Selvi ‘tweet’imi paylaşmış, sosyal medyada hemen yankı buldu.

6 Şubat sabahı asker ve AFAD’ı aramadı mı vali? Neden iki gün geç kalındı?

6 Şubat sabahı saat 09.00’da kriz masasına önce tarım bakanı geldi. Sonra sağlık bakanı, milli savunnma bakanı ve vali. Kriz masasında hiçbir koordinasyon yoktu. İnsanlar enkaz altında. Telefonlar çalışmıyor. Kâğıt üzerinde her şey mükemmel ama uygulamada hiçbir şey yok. Hatay’ın vekilisin, çaresizlikten kendini anlatamıyorsun. AFAD’a gittim. Arama kurtarma ekibine yalvarıp enkaza götürdüm; “Uçağa binerken kontrolde alet edavatımı almadılar. Elimizde alet olmayınca da bir şey yapamayız” diyor. Enkazı tırnaklarımızla kazdık. İnsanlarımız acı çekerek, yardım isteyerek öldü. Bugün Türkiye’de vicdan sahibi bir yönetici varsa, öncelikle arama kurtarma eğitimine ve çalışmalarına öncelik vermeli. Bizler bu acıyı çektik, çekmeye de devam ediyoruz. 50. güne yaklaşıyoruz. İnsanlar çadır istiyor, ısınmak istiyor. Kadınlar, çocuklar hijyenik bir ortam istiyor. İnsanlar ihtiyacını giderecek tuvalet bulamıyor. Bir kişi bile istifa etmedi ama…

14 Mayıs’taki seçim için tekrar adaylığınızı koydunuz mu?

Evet, çünkü Hatay çok zorlu bir süreçten geçiyor. Omurgası sağlam, devlet onurunu bilen insanların, bu dönemde Hatay’ı tekrar ayağa kaldırma noktasında siyasette yer alması önemli. Ne yapılması gerekiyorsa o duyarlılıkla hareket edeceğiz.

"ENKAZDAN ÇIKAMAYAN CENAZELER VAR"

Ölümlerin resmi sayısı 50 bin olarak açıklandı. Hatay’daki yıkıma ve kayıplara bakarak sizce Hatay’daki ölü sayısı nedir? Büyük kaos var. Hatay’da seçim güvenliğini nasıl sağlayacaksınız?

Genel başkan yardımcımız Onursal Adıgüzel, dijitalde hem şehir dışına çıkanlar hem ilimize yardıma gelenlerle ilgili ciddi bir çalışma yapıyor. İnsanlarımızın büyük bölümü ailesini başka kentlere götürdü. Enkazdan çıkamayan cenazeler var. Hastanede tedavi görenler var. Millet İttifakı’nın bütün partileriyle birlikte, sağlıklı sonucu almak, sandıkların güvenliği açısından listelerin doğru olup olmadığı noktasında ben, il başkanımız, ilçe başkanlarımız, milletvekili arkadaşlarımızla ciddi bir çalışma başlatıyoruz.

Hataylılar adına soruyorum. Hatay’ın nüfusu 1 milyon 670 bin kişi. Hataylı olup da zorunlu olarak ikametgâhını farklı yere taşıyan vatandaş, milletvekilliği oyunu Hatay’daki vekiller için mi kullanacak? Yoksa ikametgâhını taşıdığı ildeki vekiller için mi?

Hatay’dan giden ikametgâhını yerleştikleri kentlere alan hemşerilerimiz gittiği ilin milletvekilleri için oy kullanacaklar.Hatay’dan il dışına giden tüm hemşerilerimize bütün arkadaşlarımız hepimiz birer çağrı yaptık: “Gittiğiniz ile ikametgâhlarınızı aldırmayın, iradenizi Hatay’ın temsiliyeti noktasında kullanmanız için seçim günü burada olun” diye. Bu çağrımız kabul gördü. Bir de yeni seçmenler gelmiş Hatay’a. Onlarla ilgili de çalışma yapıyoruz. Şu an itibarıyla Hatay’da askıda bulunan seçmen sayımız 1 milyon 83 bin.

Kalan 460 bin insan nerede?

Vefat edenlerin gerçek sayısı ortaya çıkacak. Adres değişikliği yapmamış, seçim günü Hatay’a gelip iradesini kullanacak olan değerli hemşerilerimiz için diğerleri de mutlaka zaruret olmuştur.

Bir milyon Hataylı oy kullanmak için yola düşecek. Birçok depremzede maddi açıdan zor durumda. Hatay’a gelecek vatandaşların ulaşımında kolaylık sağlayabilecek misiniz?

Komşu illerimizde CHP’li belediye başkanlarımızdan destek istedik. Nüfusumuzun büyük bir yoğunluğu komşu ilimiz Mersin’de. Orası yakın olması sebebiyle, insanların geliş gidişi noktasında katkı sunacağız. Uzak illerdeki hemşerilerimiz de oyunu Hatay’da kullanma noktasında kararlılık gösteriyorlar. Bu bir fedakârlık. Hatay’ın sahibi Hataylılardır.

Valilik konteyner kentler kurmak için kişilerin parsellerine geçici olarak el koyma genelgesi yayımladı. Bundan endişe ediyor mu Hataylılar?

Arama kurtarma, enkaz kaldırma, barınma, ısınma, bütün bunların bütününe baktığınızda iktidar sınıfta kaldı. Şimdi cumhurbaşkanı helallik istiyor ama Hatay halkı, “Hakkımı helal etmiyorum” diyerek tepkisini net ortaya koydu. Hatay’ın tarihinde direniş var. Kendi hür iradesiyle 23 Temmuz 1939’da millet olmayı tercih etmiş, kayıtsız şartsız Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir vilayeti olmuş. Atatürk, “Hatay benim şahsi meselemdir” demiş, aslı: “Hatay benim namusumdur”. Hatay üzerine düşeni her zaman layıkıyla yaptı. Hatay’ı enkazlar altında bırakan mevcut iktidar ve bütün yöneticilerine hakkımızı helal etmiyoruz. Bütün canlarımızı duyarsızlık neticesinde öldürdünüz. İktidar, evi yıkılmış insanlardan yeni ev yapmak için bir de para istiyor. Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu, “Beş kuruş para almadan evi yıkılanlara evini yapma adına sözüm söz” diyor.

"BÜTÜN SORUMLULAR KATİL!"



Bundan 3 yıl önce, 2020’de olası Hatay depremi için bir soru önergesi vermişsiniz.

7 Mart 2020’de Elazığ’da bir deprem oldu. Meclis’te Deprem Araştırma Komisyonu kurulmuştu. Orada çalışan arkadaşlarımız, yerbilimci hocalarımız, deprem uzmanları Elazığ’daki bu depremin Hatay’da büyük bir depreme neden olacağını söylemişti. Ben de 2020 Mart’ında çevre şehircilik bakanına bir soru önergesi verdim: “Elazığ depreminin arkasından Hatay’da bir ciddi deprem bekleniyor. Bu büyük depremin çok yıkıcı olacağı söyleniyor. Tedbirleriniz nelerdir?” diye. 5 maddelik bir soru önergesiydi. Bu soru önergesinin üzerinden üç yıl geçti, cevap bile verilmedi. Ne bir açıklama, ne bir özür. Hatay’da bu deprem ve bu depremin tedbirleri alınmamasının adı cinayettir, bütün sorumluları da katildir.

"GÜN, BÖLGEYİ AYAĞA KALDIRMA GÜNÜ"

Deprem bölgesindeki insanların henüz ikinci ayı dolmadı. Dayanışma ağı zayıfladı mı? İhtiyaçlarınız neler?

Hataylılar zor günlerde bir olmayı becerebilen insanlar. Depremin ilk gününden bugüne bu asil Türk milleti bizim kadar yandı, bizim kadar üzüldü. Gönüllüler hiç durmadan çalışıyor. Ama insanlarımız hâlâ sağlıklı bir duş almak, sağlıklı bir tuvalete girme ihtiyacını gideremiyor. Gün Hatay’ı tekrar ayağa kaldırma günü. Hatay sevdalısı herkesin Hatay’ın seçmeninin gitmiş olduğu ilden Hatay’a gelip oyunu kullanması için bu kardeşlerimize maddi manevi destek vermesini rica ediyorum.