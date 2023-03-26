Seçime 49 gün kaldı: '180 bin depremzede seçmen nerede?'

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 04:00

Depremzedeler, kaybolan insanlar, öğrenciler, göçmenler, vatandaşlık satın alanlar, mühürsüz zarflar ve pusulalar... Seçimlere günler kala kafalarda birçok soru işareti olmasına rağmen YSK’den net bilgi gelmiyor.

Cumhuriyet’e konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Sefa Yılmaz, deprem bölgesinde ulaşılamayan 180 bin seçmen olduğuna dikkat çekti. Yılmaz şöyle konuştu:

“Deprem bölgesinde GSM operatörlerinde hâlâ ulaşılamayan, haber alamadığımız 180 bin insan var. Bu insanlar nerede? Bunların yerine birileri oy kullanabilecek mi? Parmak boyasını da kaldırdılar. O kişinin o kişi olduğunu nereden bileceğiz ya da aynı anda farklı listelerde yer alıp seçim listelerde kayıtlı olup olmadıklarını nasıl takip edeceğiz? Aynı anda 10 farklı yerde oy kullanmadıklarını nereden bileceğiz? Bu insanlar kayıp mı değil mi bilmiyoruz. ”

(Sefa Yılmaz)



Öğrencilerin nisan ayında yeniden yüz yüze eğitime başlayacağı yönündeki açıklamaları hatıratan Yılmaz, “Seçimi kargaşaya getirmek için her şeyi yapıyorlar. Çocukları uzaktan eğitime mahkûm ediyorsunuz. Seçim yaklaşırken de 'Hadi yüz yüze eğitime başlayacağız' deniliyor” dedi.

ÖLEN 1297 KİŞİ KİMLİKSİZ

Bu arada Emniyet Genel Müdürlüğü, depremde hayatını kaybeden 1297 vatandaşın kimliklendirilemediğini, bakım ve tedavileri süren 72’si çocuk 74 refakatsiz kişinin de kimliklerini belirleme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.