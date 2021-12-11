CHP'li vekilden Erdoğan'a 'Maun'la yanıt: "Vay o namaz kılanların haline..."

11 Aralık 2021 Cumartesi, 16:07

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı'ndaki konuşmasına Bakara Suresi'nin “Muhakkak ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle deneriz. Sabredenleri müjdele!” ifadeleri yer alan ayetini okumuştu.

Son dönemde derinleşen hayat pahalılığıyla ilgili Erdoğan'ın yaptığı bu göndermeye CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek de ayetle yanıt verdi.

Zeybek şunları söyledi:

“AKP’nin başındaki zat ülkeyi batırırken, dini kullanmaya devam ediyor. Bir eli yağda bir eli balda olan saraydaki şahıs ve şürekâsı çifter çifter maaşlarla zenginliğine zenginlik katarken, beyefendi Kuran’dan ayetlerle halkı açlık ve korku ile terbiye etmeye çalışıyor. Bakara suresi bu halk için geçerli de bin küsur odalı sarayda yaşayan sen ve şürekâların için geçerli değil mi? Ayetler, sureler hep mi garibana, fukaraya?”

“SEN VE SENİN GİBİLER İÇİN DE BİR SURE VAR!”

Erdoğan'a seslenen Zeybek, “Ezelden bu yana dini kullanarak siyaset yapan AKP’nin başındaki şahıs için de bir sure var" diyerek Maun Suresi'ne dikkat çekti. Zeybek, "İyi dinle Erdoğan! Bu sure sen ve senin gibi devleti, adaleti kendi mülkü sananlar için: 'Onlar ki yetimi itip kakıp yoksulu doyurmazlar. Vay o namaz kılanların haline ki kıldıkları namazlarda gafildirler. Gösteriş yapmak için kılarlar. Ve onlar ki devlet malını har vurup harman savururlar" ifadelerini kullandı.











