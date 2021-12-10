Son dakika | Erdoğan'dan açlık ve yokluk açıklaması

10 Aralık 2021 Cuma, 11:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 16. Konferansı Açılış Oturumu'nda konuştu.

Yerli aşıya ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Salgınla mücadelede iş birliğinin önemine dikkat çektik. Her fırsatta insanlığa demokrasi dersi verenler kendi dışındaki sorunlara kulaklarını tıkarken biz imkanları kardeş ülkelerle paylaştık. İhtiyaç halindeki 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım ulaştırdık. Bunun yanında 11 ülkeye aşı tedarikinde bulunduk. Yerli aşı ile ilgili süreci yakından takip ediyoruz, bir an önce neticelendirmeyi arzu ediyoruz" dedi.

Erdoğan ayrıca konuşmasında Bakara Suresi 155'inci ayetini okuyarak, "Rabbimiz Kuran’ı Kerim’de 'Muhakkak ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle deneriz. Sabredenleri müjdel' bu şekilde buyurmaktadır" dedi.

Müslümanların sadece koronavirüsle veya insani krizlerle değil aynı zamanda giderek yükselen İslam düşmanlığıyla da mücadele ettiğine dikkat çeken Erdoğan, Kudüs’ü 400 yıl boyunca adaletle yönetin bir ecdadın torunları olarak Filistin’de kan, gözyaşı ve zulüm görmek istemiyoruz. Önümüzdeki dönemde bölgemizde barış ikliminin güçlenmesini yine bizim atacağımız ortak adımlar belirleyecektir” ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZ YENİ BİR GÖÇ YÜKÜNÜ KALDIRAMAZ"

Erdoğan konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Afganistan’ın kalıcı barış ve istikrara kavuşması ortak temennimizdir. Özellikle şu anki zor kış şartlarında Afgan kardeşlerimize yönelik insani yardımların sürdürülmesi öncelik taşıyor. Devam eden siyasi süreçte içimize sinmeyen, kapsayıcılık noktasında eksik bulduğumuz hususlar elbette vardır. Bu konudaki eleştirilerimizi muhataplarına iletiyoruz. Afganistan’ın tekrar kaosa ve çatışmaya sürüklenmemesi için gayretlerimizi devam ettiriyoruz.

Afganistan’daki gelişmelerin göç akını riskini artırdığı malumunuzdur. Halihazırda 3,6 milyonu Suriye’den gelen olmak üzere yaklaşık 5 milyon mülteciye ev sahipliği yapan ülkemiz yeni bir göç yükünü kaldıramaz."