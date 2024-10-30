Son Dakika... Ahmet Özer'in emniyet işlemleri tamamlandı: Adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi... Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, emniyet işlemlerinin sona ermesi üzerine İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Son Dakika... Ahmet Özer'in emniyet işlemleri tamamlandı: Adliyeye sevk edildi
Abone Ol google-news
Engin Deniz İpek
Yayınlanma: 30.10.2024 - 18:07

Terör örgütü PKK/KCK üyeliği iddiasıyla bu sabah evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, emniyet işlemlerinin tamamlanması üzerine Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk ediliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, söz konusu olaya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 

Çelik, şu ifadeleri kullandı: 

"Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer'in ifade için sevk edildiği Çağlayan Adliyesi’ne geçiyoruz.

Genel Başkan Yardımcılarımız, milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, gençlik ve kadın kolları başkanlarımız ile adalet ve demokrasi için orada olacağız. 

Esenyurtluların sandıkta gösterdiği iradesine sahip çıkacağız."


Etiketler: #Esenyurt #Esenyurt Belediye Başkanı #ahmet özer

İlgili Haberler

CHP'den Meclis'e 'Ahmet Özer' önergesi

CHP'den Meclis'e 'Ahmet Özer' önergesi
Ahmet Özer hakkındaki soruşturmanın başladığı tarih belli oldu: Soruşturma 10 yıllık değil

Ahmet Özer hakkındaki soruşturmanın başladığı tarih belli oldu: Soruşturma 10 yıllık değil
İmamoğlu'ndan 'Ahmet Özer' gözaltısına ilişkin yazılı açıklama: 'Altı ayda ne değişti?'

İmamoğlu'ndan 'Ahmet Özer' gözaltısına ilişkin yazılı açıklama: 'Altı ayda ne değişti?'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler