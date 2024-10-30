Son Dakika... Ahmet Özer'in emniyet işlemleri tamamlandı: Adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi... Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, emniyet işlemlerinin sona ermesi üzerine İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Terör örgütü PKK/KCK üyeliği iddiasıyla bu sabah evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, emniyet işlemlerinin tamamlanması üzerine Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk ediliyor.
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, söz konusu olaya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Çelik, şu ifadeleri kullandı:
"Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer'in ifade için sevk edildiği Çağlayan Adliyesi’ne geçiyoruz.
Genel Başkan Yardımcılarımız, milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, gençlik ve kadın kolları başkanlarımız ile adalet ve demokrasi için orada olacağız.
Esenyurtluların sandıkta gösterdiği iradesine sahip çıkacağız."
Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer'in ifade için sevk edildiği Çağlayan Adliyesi’ne geçiyoruz.— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) October 30, 2024
Genel Başkan Yardımcılarımız, milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, gençlik ve kadın kolları başkanlarımız ile adalet ve demokrasi için orada…
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