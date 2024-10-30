Savcılığın sevk yazısı ortaya çıktı: Ahmet Özer telefon görüşmelerini hatırlamadığını söyledi

Yayınlanma: 30.10.2024 - 23:05

Güncelleme: 30.10.2024 - 23:05

Terör örgütü PKK/KCK üyeliği iddiasıyla bu sabah evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Burada savcılığa ifade veren Özer, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

HDP'Lİ HEYET ÖZER'İ ÖNERMİŞ

Savcılığın sevk yazısında, 11 Ocak 2014'te Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekillerinden oluşan heyetin, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı'da yaptıkları görüşmede; bazı akademisyenlerin 'Demokratik Özerklik Projesi'ne katkı sunmak istediklerini ilettikleri, Öcalan'ın kendilerine "Bir isim söyleyebilir misiniz?" şeklindeki sorusuna heyet tarafından, "Mersin Üniversitesi'nden Ahmet Özer var" şeklinde cevap verdikleri kaydedildi.

"'İKİ KARDEŞİ DIŞARDA' İFADESİYLE KIRSAL ALAN KAST EDİLDİ"

Sevk yazısında Özer hakkında uygulanan iletişimin dinlenmesi ve fiziki takip tedbirleri sonucunda, 23 Kasım 2023-23 Ocak 2024 tarihleri arasında Ahmet Özer'in telefonla arandığı, karşı tarafın kendisine Mehmet Kaya isimli şahsın annesinin öldüğünü söylediği, Özer'in ise karşı taraftan Mehmet Kaya'nın telefon numarasını isteyerek partideki konumunu sorduğu, karşı tarafın ise Mehmet Kaya'nın iki kardeşinin dışarıda olduğunu, bir kardeşinin ise cezaevinde bulunduğunu, Mehmet Kaya'nın parti tarafından değer verilen biri olduğunu, kendisini arayarak başsağlığı dilemesini istediği anlatıldı. Sevk yazısında, 'iki kardeşin dışarıda olduğu' ifadesinde ise örgütün kırsal alanının kastedildiği değerlendirmesi yapıldı.

KARDEŞLERİ PKK'DAN HÜKÜMLÜ

Savcılık, Özer'in Mehmet Kaya'yı arayarak başsağlığı dilediğini ve yerel seçimlerde kendisine ihtiyaçları olduğunu söylediğinin tespit edildiğini aktardı. Savcılık, Mehmet Kaya isimli şahsın kardeşi Tahirhan Kaya'nın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 19 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldığı, Tahirhan Kaya'nın örgütün dağ kadrosunda faaliyet yürüten örgüt mensuplarıyla irtibata geçerek, örgütün Kuzey Irak bölgesinde bulunan kamplarında bomba eğitimi aldığı, 20 Temmuz 2011'de dağ kadrosundan gelen emir ve talimatla Van polis evine eylem kararından önce patlayıcı maddelerle birlikte eylemi gerçekleştiremeden yakalandığı, bu sebeple Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 20 Aralık 2012'deki kararıyla mahkumiyetine karar verildiği ve kararın kesinleştiği ve halen Ereğli Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunduğu kaydedildi.

Mehmet Kaya'nın diğer kardeşi İbrahim Kaya'nın ise "terör örgütüne üye olmak" suçundan ceza evinde hükümlü iken 20 Temmuz 2024'te tahliye olduğu, bir diğer kardeşi İsmail Kaya'nın ise 28 Nisan 2012'de Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollarla yanında başkaca örgüt mensuplarıyla geçerken yakalandığı, kendisinden ele geçirilen dijital malzemelerde terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’la ilgili içerikler olduğu, bomba yapımı ve devreye sokulmasıyla ilgili bilgilerin olduğu tespitiyle yargılandığı, Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2 Aralık 2021 tarihli kararıyla mahkumiyetine karar verildiği, kararın ise henüz kesinleşmediği belirtildi.

PARA HAREKETLERİ SEVK YAZISINDA

Sevk yazısında Ahmet Özer'in incelenen para hareketleri de yer aldı. Savcılık, Özer'in Karlı Kitap Kırtasiye isimli işletmeye 482 bin 750 TL gönderdiğini, kırtasiye şirketinin sahipleri olan Sait K. ve Faik K. isimli şahıslar hakkında terör örgütü üyeliği ve propagandası yapmak suçundan adli işlem yapıldığını kaydetti.

"14 GÖRÜŞME İKİ GÜN İÇİNDE OLDU"

Savcılığın sevk yazısında Ahmet Özer'in, PKK/KCK terör örgütü üyeliğinden adli işlemi bulunan 694 kişi ile iletişiminin olduğu, bu şahıslardan 47'sinin "Terör suçların aranıyor" kaydının bulunduğu, beş şahsın ise halen terör suçlarından ceza infaz kurumlarında bulundukları, Özer'in GSM incelemesinde tespit edilen üç şahsın terör örgütü suçlarından kırmızı bültenle arandığı, bu şahıslardan Belçika'da bulunan KONGRA-GEL Eş Başkanı- KCK Yürütme Konseyi Üyesi Remzi Kartal olduğu ve 29-30 Ağustos 2015 tarihleri arasında 14 kez irtibat kurduğunun tespit edildiği kaydedildi.

TELEFON GÖRÜŞMELERİNİ HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

Yazıda, Özer'in, emniyet ve savcılıktaki ifadesinde, terör örgütü ele başlarından Remzi Kartal ile irtibatı, terör örgütü mensuplarıyla olan telefon görüşmeleri ve yüksek miktardaki para transferlerini hayatın olağan akışına uygun şekilde açıklayamadığı ve hatırlamadığını beyan ettiği ifade edildi.