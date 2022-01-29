CHP'li Veli Ağbaba paylaştı: 'Part-time çalışacak TÜİK Başkanı aranıyor!'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TÜİK Başkanı Sait Dinçer'in görevden alınmasının ardından sosyal medya hesabından 'iş ilanı' paylaştı. Ağbaba, "Bu bir iş ilanıdır" başlığıyla, "part-time TÜİK Başkanı arandığını" yazdı.
Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre TÜİK Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal görevden alındı.
Yerine Barış Yarkadaş'ın dile getirdiği AKP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner'in damadı Erhan Çetinkaya atandı.
CHP'li Veli Ağbaba ise sosyal medya hesabından 'iş ilanı' paylaştı.
"İş ilanı" paylaşımıyla, TÜİK'teki görev değişikliği üzerinden iktidarı eleştirdi.
"İLETİŞİM İÇİN ERDOĞAN'A DM ATIN"
Ağbaba, şunları kaydetti:
"Bu bir iş ilanıdır! Part-time çalışacak TÜİK Başkanı aranıyor! Baştan söyleyelim, güvencesiz bir iş. İş garantisi yok, Saray ne zaman isterse çıkarır. Öyle aklına estiği gibi veri yayınlamak da yok, Saray ne derse o. Hatta istifa etmek de yok, görevden affını isteyebilir.
En güzel yanı diploma şartı da yok. İş ortamı gayet rahat. Hesap sormaya gelen olursa kurumun kapısını kilitlersin, olur biter. Çarşıya, pazara falan çıkmaya gerek yok; veriler zaten Saray'dan gelecek. Pergoleciyle arayı iyi tutun yeter. İletişim için Erdoğan'a DM atın."
??Bu bir iş ilanıdır!— Veli Ağbaba (@veliagbaba) January 29, 2022
Part-time çalışacak TÜİK Başkanı aranıyor!
Baştan söyleyelim, güvencesiz bir iş.
İş garantisi yok, Saray ne zaman isterse çıkarır. Öyle aklına estiği gibi veri yayınlamak da yok, Saray ne derse o. Hatta istifa etmek de yok, görevden affını isteyebilir.
Video Haberler
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
En Çok Okunan Haberler
- 'Dava dava dediğimiz koca bir yalanmış'
- Hull City milli futbolcuyu istiyor
- Bakanlık duyurdu: TEM kar temizliği için kapanıyor
- 214 bin TL'ye satın aldı, polisin telefonuyla şok yaşadı
- KKTC'de infial yaratan görüntüler!
- Galatasaray’ın orta saha transferi suya düştü
- Koca'dan 'grip'le vaka açıklaması!
- Gaziantep FK'den Oğulcan iddiasına yanıt
- 'Süslü Korkuluk' dizisine yeni transfer
- CHP'den çok konuşulacak 'iş ilanı'