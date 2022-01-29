CHP'li Veli Ağbaba paylaştı: 'Part-time çalışacak TÜİK Başkanı aranıyor!'

29 Ocak 2022 Cumartesi, 16:57

Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre TÜİK Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal görevden alındı.

Yerine Barış Yarkadaş'ın dile getirdiği AKP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner'in damadı Erhan Çetinkaya atandı.

CHP'li Veli Ağbaba ise sosyal medya hesabından 'iş ilanı' paylaştı.

"İş ilanı" paylaşımıyla, TÜİK'teki görev değişikliği üzerinden iktidarı eleştirdi.

"İLETİŞİM İÇİN ERDOĞAN'A DM ATIN"

Ağbaba, şunları kaydetti:

"Bu bir iş ilanıdır! Part-time çalışacak TÜİK Başkanı aranıyor! Baştan söyleyelim, güvencesiz bir iş. İş garantisi yok, Saray ne zaman isterse çıkarır. Öyle aklına estiği gibi veri yayınlamak da yok, Saray ne derse o. Hatta istifa etmek de yok, görevden affını isteyebilir.

En güzel yanı diploma şartı da yok. İş ortamı gayet rahat. Hesap sormaya gelen olursa kurumun kapısını kilitlersin, olur biter. Çarşıya, pazara falan çıkmaya gerek yok; veriler zaten Saray'dan gelecek. Pergoleciyle arayı iyi tutun yeter. İletişim için Erdoğan'a DM atın."