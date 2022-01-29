TÜİK'te 'damat' dönemi: Sait Erdal Dinçer gitti, Erhan Çetinkaya atandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alındı. Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, yeni TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın AKP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner'in damadı olduğunu duyurdu.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alındı.
BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCILIĞINA ATAMA
Karara göre, TÜİK Başkanlığı'ndan alınan Dinçer'in yerine ise Erhan Çetinkaya atandı.
TÜİK Başkan Yardımcılığı'na ise Doç. Dr. İbrahim Demir atandı.
YARKADAŞ DİKKAT ÇEKTİ
Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından atamayla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. "TÜİK Başkanı da Ocak enflasyonunu açıklayamadan gitti" diyen Yarkadaş, yeni TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın AKP'li Bayrampaşa Belediyesi Başkanı Atilla Aydıner'in damadı olduğunu dile getirdi.
"TÜİK'de damat dönemi" diyen Yarkadaş, şöyle devam etti:
"TÜİK’te de damat dönemi! TÜİK Başkanlığı’na atanan Erhan Çetinkaya BDDK Başkan Yardımcısı idi. Çetinkaya’nın bir özelliği ise AKP’li Bayrampaşa Belediyesi Başkanı Atilla Aydıner’in damadı olması… TÜİK’in Ocak enflasyonunu nasıl açıklayacağı şimdiden belli oldu.
TÜİK’te de damat dönemi!— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) January 28, 2022
TÜİK Başkanlığı’na atanan Erhan Çetinkaya BDDK Başkan Yardımcısı idi.
Çetinkaya’nın bir özelliği ise AKP’li Bayrampaşa Belediyesi Başkanı Atilla Aydıner’in damadı olması…
TÜİK’in Ocak enflasyonunu nasıl açıklayacağı şimdiden belli oldu. pic.twitter.com/VRuRigwyhj
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