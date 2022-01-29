Eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir'den yeni atamaya tepki

29 Ocak 2022 Cumartesi, 14:20

Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre TÜİK Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal görevden alındı.

Yerine Barış Yarkadaş'ın dile getirdiği AKP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner'in damadı Erhan Çetinkaya atandı.

Doğruluğu sorgulanan TÜİK'teki Erdoğan kararıyla başkanlık değişimi sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

Eski TÜİK Başkanı ve DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir, Twitter hesabından "Bizden sonra ise 6 yılda 6 başkan değişti. Bir gece yarısı kararnamesiyle görevden alınabiliyorsanız bağımsızlığınızdan bahsedilebilir mi?" dedi.

"İKTİDAR KURUMLARI KASTEN ZAYIFLATIYOR"

Aydemir'in açıklamaları şöyle:

4,5 yıl TÜİK başkanlığı yaptım ve Bakanlar Kurulu kararıyla atandığım TÜİK’ten kendi isteğim ile ayrıldım. Bizden sonra ise 6 yılda 6 başkan değişti. Bir gece yarısı kararnamesiyle görevden alınabiliyorsanız bağımsızlığınızdan bahsedilebilir mi?

Kurumlar bağımsız olmadığı için açıklanan verilere güven kalmadı ve kurumlar işlevlerini yerine getiremeyecek hale geldi.

İktidar kurumları kasten zayıflatıyor çünkü güçlü kurumlar fikir, strateji ve politika üretir, harfiyen talimat almazlar.

Keyfi yönetim üzerine kurulu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve bu yönetim anlayışı değişmedikçe ülkece Resmî Gazete’yi takip etmeye devam edeceğiz.

Eğer ilerlemek/gelişmek/büyümek istiyorsak kural ve liyakat esaslı, şeffaf yönetim sadece kamu kurumları ve hükümet değil STK'lar ve siyasi partiler dahil her aktör için hayati önemdedir.