CHP'li Veli Ağbaba'dan Bakan Dönmez'e Amasra madeni tepkisi: 'Niye tetkikler yapılmadı? Bu nasıl sorumsuzluk?'

15 Ekim 2022 Cumartesi, 12:04

Amasra’da yaşanan maden faciasında 28 madenci yaşamını yitirdi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba; sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Sayıştay’ın denetim raporuna ve Bakan Fatih Dönmez’in madeni ziyaret etmesine dikkat çekti.

Ağbaba; “Bartın maden faciasında 28 madencimiz yaşamını yitirdi. Yanıtlanması gereken sorular var: Sayıştay raporunda yer alan uyarılar neden dikkate alınmadı? Raporda açıkça her şey yazılmış. Sayıştay Başkanlığı Enerji Grup Başkanlığı maden ocağı ziyaretinde (5 Ekim) ne görüşüldü?” diye sordu.

Bakan Dönmez’in ziyaretini hatırlatan Ağbaba; “Enerji Bakanı, 20 Eylül ziyaretinde ‘Önce güvenlik. Sizin canınızın güvenliği biz şu tesisin tamamına değişmeyiz’ ifadesini kullanıyor. Bakanın ziyaretinden 25 gün sonra facia yaşanıyor. Bu ziyaretin amacı neydi? Niye tetkikler yapılmadı? Bu nasıl sorumsuzluk?” dedi.