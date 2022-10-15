CHP'li Veli Ağbaba'dan Bakan Dönmez'e Amasra madeni tepkisi: 'Niye tetkikler yapılmadı? Bu nasıl sorumsuzluk?'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Bartın’ın Amasra ilçesindeki yaşanan maden faciasına ilişkin, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in 20 Eylül’de maden tesisini ziyaret etmesini hatırlattı. Bakanın ziyaretinden 25 gün sonra facia yaşanıyor. Bu ziyaretin amacı neydi? Niye tetkikler yapılmadı? Bu nasıl sorumsuzluk?” dedi.

cumhuriyet.com.tr
15 Ekim 2022 Cumartesi, 12:04
CHP'li Veli Ağbaba'dan Bakan Dönmez'e Amasra madeni tepkisi: 'Niye tetkikler yapılmadı? Bu nasıl sorumsuzluk?'
Abone Ol google-news

Amasra’da yaşanan maden faciasında 28 madenci yaşamını yitirdi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba; sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Sayıştay’ın denetim raporuna ve Bakan Fatih Dönmez’in madeni ziyaret etmesine dikkat çekti.

Ağbaba; “Bartın maden faciasında 28 madencimiz yaşamını yitirdi. Yanıtlanması gereken sorular var: Sayıştay raporunda yer alan uyarılar neden dikkate alınmadı? Raporda açıkça her şey yazılmış. Sayıştay Başkanlığı Enerji Grup Başkanlığı maden ocağı ziyaretinde (5 Ekim) ne görüşüldü?” diye sordu.

Bakan Dönmez’in ziyaretini hatırlatan Ağbaba; “Enerji Bakanı, 20 Eylül ziyaretinde ‘Önce güvenlik. Sizin canınızın güvenliği biz şu tesisin tamamına değişmeyiz’ ifadesini kullanıyor. Bakanın ziyaretinden 25 gün sonra facia yaşanıyor. Bu ziyaretin amacı neydi? Niye tetkikler yapılmadı? Bu nasıl sorumsuzluk?” dedi.

 


Amasra maden MAden faciası maden ocağı madenci

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler