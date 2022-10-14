Bakan Dönmez Bartın'da patlama olan madeni ziyaret edip tedbirleri övmüştü

14 Ekim 2022 Cuma, 22:10

Bartın'ın Amasra ilçesinde bir maden ocağında patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

DİKKAT ÇEKEN ZİYARET

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 20 Eylül tarihinde patlama yaşanan maden ocağını ziyaret etmişti.

Dönmez, ziyaretine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ülkemizin ilk maden teşkilatlarından Amasra TTK'yı ziyaret ettik. Türkiye'de madenciliğin başladığı, geliştiği, büyüdüğü yerlerdeyiz. Madenlerimizi çıkaracak, işleyecek ve ekonomimize kazandırmaya devam edeceğiz" demişti.

Ülkemizin ilk maden teşkilatlarından Amasra TTK'yı ziyaret ettik.



Türkiye'de madenciliğin başladığı, geliştiği, büyüdüğü yerlerdeyiz.



Madenlerimizi çıkaracak, işleyecek ve ekonomimize kazandırmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/Hj7sie8vhh — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) September 20, 2022

"ÖNCE GÜVENLİK..."

Öte yandan Dönmez'in işçilere yaptığı konuşmada "Bir kere şunu ilk baştan söyleyeyim. Önce güvenlik. Sizin canınızın güvenliği biz şu tesisin tamamına değişmez. Onun için de ilk talimatımız yöneticileri atadığımızda genel müdürümüz de burada. Bir işçimizin kılına, tırnağına zarar gelmesin" ifadeleri dikkat çekmişti.

AFAD: PATLAMA TRAFODAN KAYNAKLI

AFAD sitesinden yapılan açıklamada patlamanın trafodan kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında trafo kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir. AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilmiştir. Ankara ve Sakarya’dan birer mobil koordinasyon tırı yönlendirilmiştir.

Öte yandan AFAD, maden ocağı patlamasının ‘trafo kaynaklı’ olduğu yönündeki açıklamasını Twitter hesabından sildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 20 Eylül'de Bartın Amasya'daki TTK maden ocağını ziyaret etmiş ve alınan önemleri övmüştü.