Acı hatırlatma! Kozlu faciasının kusurlusu Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun başında

15 Ekim 2022 Cumartesi, 00:13

Maden facialarından çok canımız yandı ancak bir türlü gereken önlemler alınmıyor, ders çıkarılmıyor. Devlete bağlı madenler birer birer özel kurumlara devredilirken Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na bağlı Bartın madenindeki facia ise ülke gündemini tekrar belirledi. En az 22 işçinin yaşamını yitirdiği ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği madene ilişkin bir ayrıntı dikkat çekti. Amasra'daki facia TTK Genel Müdür Kazım Eroğlu'nun 2013 yılında Kozlu'da meydana gelen maden faciasının faili olduğunu ve ceza aldığını akıllara getirdi.

YARGILANIRKEN ÖDÜLLENDİRİLDİ

Kazım Eroğlu, Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi maden ocağında 2013’te 8 işçinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan iş cinayetinin baş sorumlusu olarak yargılandı. Eroğlu yargılandığı süreçte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2017 yılında Türkiye Taşkömürü Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevlerine vekaleten, 2018 yılında ise asli olarak atandı.

2019 yılında karara bağlanan davada o dönem TTK Kozlu Müessese Müdürü olan Kazım Eroğlu ile Yardımcısı Nurettin Yılmaz tali kusurlu sayılarak TCK 85/2 maddeye göre haklarında 4’er yıl hapis cezası verildi. TCK madde 62’ye göre 1/6 indirim yapılarak haklarında 3’er yıl 4’er ay hapis cezasıyla mahkumiyet verildi. Tedbir uygulanarak para cezasına çevrildi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA KUSURLU SAYILDI

17 Şubat 2016'da talep edilen 3'üncü bilirkişi raporunda TTK Kozlu Müessese Müdürü Kazım Eroğlu ve yardımcısı Nurettin Yılmaz'ın ise firmaya bir yaptırım uygulamak yerine kendi bünyelerinden bir çalışanı teknik nezaretçi olarak atamayı uygun görerek tali kusurlu oldukları ifade edildi. Raporda, "TTK nezaketçi atamak yerine yükleniciye ceza verilmesi, iş durdurulması ve gerekiyorsa iş akdinin feshedilmesi gibi önlemler almış olsa idi kaza olayının önüne geçilebilirdi. Bütün bunlara karşın TTK idaresi en azından işlerin güvenli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla teknik nezaretçi ataması yaptığı için olayda asli değil tali kusurlu olarak değerlendirilmiştir."

NE OLMUŞTU?

7 Ocak 2013’te Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı Kozlu Müessese Müdürlüğü faaliyet sahasındaki kömür ocağında, taşeron Star İnşaat’ın eksi 630 kotunda galeri açma ve hazırlık çalışması yaptırdığı bölümde metan gazı püskürmesi sonucu meydana gelen iş cinayetinde sekiz madenci (Ahmet Şekerci (31), Hasan Bozacıoğlu (44), Hüseyin Kürekçi (56), Köksal Kadıoğlu (48), Muharrem Yapıcı (32), Muhsin Akyüz (31), Satılmış Arslan (36), Yüksel Koca (42) hayatını kaybetmiş, yedi madenci de yaralanmıştı.

Patlamanın meydana geldiği maden ocağında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin 2010 ve 2011’de yedi defa denetim yaptığı ve madendeki kırk beş eksik için, firmaya 3 bin 500 lira ceza kestiği belirlenmişti. TTK 2011 işletme raporunda, metan gazını önceden gösterecek sondajlar yapılmadan kazılara devam edildiğinden, daha önce vahim bir olayla karşılaşılmamasının tesadüf olduğu belirtildi. Yeterli kontrol ve degaj sondajları yapılmadığı için taşeron firmanın defalarca uyarıldığı, Sayıştay raporlarına da yansımıştı.