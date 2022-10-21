CHP'li Veli Ağbaba'dan dikkat çeken 'Burhan Kuzu' iddiası: 'Eceliyle ölmedi, öldürüldü'
Üç dönem AKP’de milletvekilliği yapan anayasa hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu, iki sene önce yaşamını yitirmişti. CHP'li Veli Ağbaba, Kuzu'nun öldürüldüğünü iddia etti.
İki sene önce koronavirüsten yaşamını yitirdiği açıklanan Prof. Burhan Kuzu hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TV42'de Sümenaltı programına konuk oldu.
Ağbaba, Kuzu'nun kendi eceliyle ölmediğini 'büyük bir kepazeliğin kapatılması' için öldürüldüğünü iddia etti.
"BENİM İDDİAM..."
"Benim iddiam Burhan Kuzu kendi eceliyle ölmedi. Büyük bir kepazeliği üstü kapatılması için öldürüldü" diyen Ağbaba, şöyle devam etti:
"Zindaşti dediğimiz İranlı uyuşturucu baronu. Şimdi yok ortalarda. Aliye Uzun isminde AKP'den birisi bir dergi çıkartıyor. Allah rahmet eylesin Burhan Kuzu ile de arkadaş olduğu söyleniyor. İçerisinde kadın var, fuhuş var, vs. her şey var. Sonra Burhan Kuzu hakime baskı yapıyor. Zindaşti serbest bırakılıyor. Sonra savcı yeniden tutuklama kararı çıkartıyor, Zindaşti yok. Aliye Uzun ile ilgili bu iddiaları Sedat Peker gündeme getirdiği zaman ne yaptı biliyor musunuz? 'Vatan bölünmez, bayrak inmez, ezan susmaz' diye basın açıklaması yaptı. Yaptığınız ahlaksızlığı örtmek için vatanı, bayrağı mı kullanacaksınız?
Bir şey daha söyleyeyim Burhan Kuzu acaba öldü mü? Benim iddiam Burhan Kuzu kendi eceliyle ölmedi. Büyük bir kepazeliğin üstü kapatılması için öldürüldü."
Video Haberler
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
- Kışlık peynirler tezgahlardaki yerini aldı
- 4 dakikada hastaneye yetiştirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Liz Truss istifa etti
- Sıradaki isim belli oldu
- Ne açıklayacağı ortaya çıktı
- Dikkat çeken 'burka' ayrıntısı!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- AKP'ye soğuk duş
- Merkez'in kararına 'bomba' yorum
- Yeşim Salkım desteklediği siyasiyi açıkladı
- Fakıbaba'nın yeni adresi belli oldu
- Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 60 zam geliyor