CHP'li Veli Ağbaba'dan dikkat çeken 'Burhan Kuzu' iddiası: 'Eceliyle ölmedi, öldürüldü'

21 Ekim 2022 Cuma, 10:49

İki sene önce koronavirüsten yaşamını yitirdiği açıklanan Prof. Burhan Kuzu hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TV42'de Sümenaltı programına konuk oldu.

Ağbaba, Kuzu'nun kendi eceliyle ölmediğini 'büyük bir kepazeliğin kapatılması' için öldürüldüğünü iddia etti.

"BENİM İDDİAM..."

"Benim iddiam Burhan Kuzu kendi eceliyle ölmedi. Büyük bir kepazeliği üstü kapatılması için öldürüldü" diyen Ağbaba, şöyle devam etti:

"Zindaşti dediğimiz İranlı uyuşturucu baronu. Şimdi yok ortalarda. Aliye Uzun isminde AKP'den birisi bir dergi çıkartıyor. Allah rahmet eylesin Burhan Kuzu ile de arkadaş olduğu söyleniyor. İçerisinde kadın var, fuhuş var, vs. her şey var. Sonra Burhan Kuzu hakime baskı yapıyor. Zindaşti serbest bırakılıyor. Sonra savcı yeniden tutuklama kararı çıkartıyor, Zindaşti yok. Aliye Uzun ile ilgili bu iddiaları Sedat Peker gündeme getirdiği zaman ne yaptı biliyor musunuz? 'Vatan bölünmez, bayrak inmez, ezan susmaz' diye basın açıklaması yaptı. Yaptığınız ahlaksızlığı örtmek için vatanı, bayrağı mı kullanacaksınız?

Bir şey daha söyleyeyim Burhan Kuzu acaba öldü mü? Benim iddiam Burhan Kuzu kendi eceliyle ölmedi. Büyük bir kepazeliğin üstü kapatılması için öldürüldü."