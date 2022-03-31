Erdoğan, 'Manda yoğurdu' karışımını böyle savundu: Sanki Türkiye Manda fakiri bir ülke!
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı 'Manda yoğurdu' karışımına gelen tepkilere ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Sanki Türkiye manda fakiri bir ülke. Anadolu’da benim insanım istediği marketten, istediği gibi her türlü yoğurdu bulabiliyor mu? Manda yoğurdunu da buluyor, koyun yoğurdunu da buluyor, keçi yoğurdunu da buluyor" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Tokat'ta bir araya geldiği çiftçilere 'Manda yoğurdu' karışımı tarifi verdi.
Erdoğan, “Ben her akşam manda yoğurdu… Onun içine Medine hurması doğrarım 3 tane veya 5 tane. Ona biraz çay kaşığı kestane balı ve bir de içine yulaf atarım. Bu dörtlüyü karıştırarak yer, yatarım. Şifa… Yoğurt önemli. Sizdeki belediye sürekli bakraç içinde manda yoğurdumu mutlaka gönderir. Ankara Mamak Belediye Başkanımız temin ediyor. Tavsiye ederim, çok çok faydalı. Şifadır" ifadelerini kullandı.
Bu tarif ve öneri sonrası siyasiler, ülkedeki ekonomik krize işaret ederek, Erdoğan’a tepki gösterdi.
Gelen tepkilerin ardından Erdoğan'dan yanıt geldi. Özbekistan ziyareti sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, 'Manda yoğurdu' karışımına gelen tepkilere ilişkin şöyle konuştu:
"Sanki Türkiye manda fakiri bir ülke. Anadolu’da benim insanım istediği marketten, istediği gibi her türlü yoğurdu bulabiliyor mu? Manda yoğurdunu da buluyor, koyun yoğurdunu da buluyor, keçi yoğurdunu da buluyor. Kaldı ki zaten evinde kendisi yapıyor. Onunla da kalmıyor, ondan her tür tereyağını da üretiyor. Benim Anadolu'daki çiftçim, köylüm her türlü hayvanın sütünün türevini peyniriyle, yoğurduyla, tereyağıyla kendi evinde üretiyor. Durum böyleyken diyor ki bal demişim. Tamam da, orada benim karşımda kimler var? Tokat’ın arıcıları var. Bunlar bal işi yapıyor. Benim söylediğim ne? Bir çay kaşığı kestane balından bahsediyorum. Bir şeyden daha bahsediyorum. Yulaf diyorum. Anadolu’da yulafın olmadığı çiftçim mi var? Hepsinin evinde var. Bunu da orada karşımdaki çiftçilerle konuşuyorum ve çiftçilerin hepsinde de tabi bir mutluluk. Niye? Onun sofrasındakini paylaşıyorsun"
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