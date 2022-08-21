CHP'li Veli Ağbaba'dan ölen işçiye emniyet kemeri takılmaya çalışmasına tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Yalova Sefine Tersanesi'nde yüksekten düşerek ölen 19 yaşındaki Yasin Demirdağ'a ölümünün ardından emniyet kemeri giydirilmeye çalışılmasına sert tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
21 Ağustos 2022 Pazar, 18:05
CHP'li Veli Ağbaba'dan ölen işçiye emniyet kemeri takılmaya çalışmasına tepki
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DİSK'e bağlı Limter İş, Yalova Sefine Tersanesi'nde Özyılmazlar taşeron firmasında çalışan ve 17 Ağustos'ta yüksekten düşerek ölen 19 yaşındaki Yasin Demirdağ'a ölümünün ardından emniyet kemeri giydirilmeye çalışıldığını duyurdu.

Limter İş'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu alçak düzene birlikte son verelim! Yalova Sefine Tersanesinde yüksekten düşerek ölen Yasin Demirdağ'a İş güvenliği kendini kurtarmak için emniyet kemeri giydirmeye çalışırken işçi arkadaşları müdahale ediyor" denildi. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Yasin Demirdağ'a ölümünün ardından emniyet kemeri giydirilmeye çalışılmasına sosyal medyadan sert tepki gösterdi.

Veli Ağbaba, "İş cinayetinden önce alınması gereken önlemler, işçi yaşamını yitirdikten sonra alınmaya çalışılıyor. İşçinin hayatı umurlarında değil. İş katliamının yanı sıra bu aldatmacanın düzenbazlığın da hesabı sorulmalıdır" ifadelerini kullandı.


Yalova Veli Ağbaba tersane CHP

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