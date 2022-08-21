CHP'li Veli Ağbaba'dan ölen işçiye emniyet kemeri takılmaya çalışmasına tepki

21 Ağustos 2022 Pazar, 18:05

DİSK'e bağlı Limter İş, Yalova Sefine Tersanesi'nde Özyılmazlar taşeron firmasında çalışan ve 17 Ağustos'ta yüksekten düşerek ölen 19 yaşındaki Yasin Demirdağ'a ölümünün ardından emniyet kemeri giydirilmeye çalışıldığını duyurdu.

Limter İş'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu alçak düzene birlikte son verelim! Yalova Sefine Tersanesinde yüksekten düşerek ölen Yasin Demirdağ'a İş güvenliği kendini kurtarmak için emniyet kemeri giydirmeye çalışırken işçi arkadaşları müdahale ediyor" denildi.

Bu alçak düzene birlikte son verelim!

Yalova Sefine Tersanesinde yüksekten düşerek ölen Yasin Demirdağ'a İş güvenliği kendini kurtarmak için emniyet kemeri giydirmeye çalışırken işçi arkadaşları müdahale ediyor.@isigmeclisi pic.twitter.com/T3wzpBc8uH — DİSK / LİMTER-İŞ (@Limter_is) August 21, 2022

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Yasin Demirdağ'a ölümünün ardından emniyet kemeri giydirilmeye çalışılmasına sosyal medyadan sert tepki gösterdi.

Veli Ağbaba, "İş cinayetinden önce alınması gereken önlemler, işçi yaşamını yitirdikten sonra alınmaya çalışılıyor. İşçinin hayatı umurlarında değil. İş katliamının yanı sıra bu aldatmacanın düzenbazlığın da hesabı sorulmalıdır" ifadelerini kullandı.