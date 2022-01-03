CHP'li Veli Ağbaba'dan TÜİK'e sert tepki: 'Artık yüzü makyaj tutmuyor'

03 Ocak 2022 Pazartesi, 11:30

TÜİK, 2021’de yıllık enflasyon oranı yüzde 36,08’ e yükselirken, aylık bazda enflasyon oranındaki artış ise yüzde 13,58 olarak açıkladı.

Ağbaba ayrıca yıllık bazda üretici fiyat endeksinin yüzde 80 oranında artması karşısında "Ocak ayında değil eksi enflasyon görmek, Üretici enflasyonunda yıllık yüzde 80’lik artış ile Ocak ve Şubat aylarında zam yağmuru değil zam tsunamisi yaşayacağız.

Bu verilerde dahi Türkiye 2003 yılından itibaren en yüksek yıllık enflasyonu görürken, yine 2003 yılından beri ilk kez aylık çift haneli enflasyon artışını görmüş olduk. Bu durumda yıllardır makyajlı verilerle gerçeği çarpıtan TÜİK’in yüzü artık makyaj tutmaz hale geldi" dedi.

Ağbaba'nın açıklamaları şöyle:

"BAĞIMSIZ ARAŞTIRMALAR TÜİK’İ YİNE YALANLAMIŞ OLDU"

Bağımsız ENAGrup Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Aralık ayında yüzde 19.35 arttığını açıklarken, yıllık enflasyondaki artışın ise yüzde 82.81 olarak gerçekleştiğini açıkladı. TÜRK-İŞ Aralık ayı açlık ve yoksulluk araştırmasına göre Aralık ayındaki gıda maddelerinde yaşanan artışın yüzde 25,75 olduğunu açıkladı.

TÜİK aralık ayında enflasyon artışını yüzde 13,58 olarak açıklayarak halkın gerçek enflasyonunda uzak kaldı. Bir başka deyişle TÜİK’in enflasyonu halkın gerçek enflasyonun yarısına dahi ulaşamadı.

"OCAK AYINDA EKSİ ENFLASYON BEKLEYENLERE DUYURULUR"

Üretici fiyat endeksinde yıllık artış yüzde 80 oldu. Bu ülke tarihinde yeni bir rekordur. Üretici fiyat endeksi ile tüketici fiyat endeksi arasındaki makas ise her ay iyiden iyiye açılmaktadır. Aralık ayında bu fark yüzde 44’ü aşmış durumda.

Buradan Ocak ayında eksi enflasyon bekleyen Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan’a duyurulur.

Ocak ayında değil eksi enflasyon görmek, Üretici enflasyonunda yıllık yüzde 80’lik artış ile Ocak ve Şubat aylarında zam yağmuru değil zam tsunamisi yaşayacağız" dedi.