TÜİK'in aralık ayı enflasyon verisine CHP'den sert tepki: 'Bu utanç ortadan kaldırılmalıdır!'
TÜİK, aralık ayı enflasyonunu açıkladı. Yüzde 36,08 olarak açıklanan enflasyona CHP'den sert tepki geldi. Özkoç, "2 bin TL altında emekli aylığı alanlara düzenleme getirilmeli bu utanç ortadan kaldırılmalıdır!" dedi.
TÜİK'in açıkladığı rakama göre enflasyon, Aralık 2021'de yüzde 13,58 artarken, yıllık bazda yüzde 36,08 oldu.
Akademisyenlerin ve ekonomistlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklamasından önce, hesapladığı aralık enflasyonunu duyurdu.
ENAG verilerine göre enflasyon aralıkta aylık yüzde 19.35 arttı.
ENAG'a göre enflasyondaki 12 aylık artış ise yüzde 82.81 olarak kaydedildi.
CHP'DEN SERT TEPKİ
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç TÜİK'in verilerine sert tepki gösterdi.
Özkoç, "2 bin TL altında emekli aylığı alanlara düzenleme getirilmeli bu utanç ortadan kaldırılmalıdır!" dedi.
Özkoç'un sosyal medya paylaşımı şu şekilde:
"Aralık ayında enflasyon yüzde 13,58 artarken, yıllık enflasyon yüzde 36.8 oldu. Memur ve emekli maaşları vatandaşın geçinebileceği bir düzeye yükseltilmelidir. 2 bin TL altında emekli aylığı alanlara düzenleme getirilmeli bu utanç ortadan kaldırılmalıdır!"
Aralık ayında enflasyon yüzde 13,58 artarken, yıllık enflasyon yüzde 36.8 oldu.— Engin Özkoç (@enginozkoc) January 3, 2022
Memur ve emekli maaşları vatandaşın geçinebileceği bir düzeye yükseltilmelidir.
2 bin TL altında emekli aylığı alanlara düzenleme getirilmeli bu utanç ortadan kaldırılmalıdır!
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